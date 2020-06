Ce samedi 13 juin, ne ratez pas le match Majorque-Barça en direct et live en streaming sur Bein Sport

C’est l’évènement de ce week-end. Ce samedi 13 juin, à l’occasion de la 28e journée, Majorque recevra le Barça. Un choc de l’extrême qu’il vous sera possible de regarder en direct ou en live streaming sur beIN Sport.

A quelle heure et sur quelle chaîne tv voir Majorque-Barça, Real Madrid-Eibar et les autres matches de la 28e journée de Liga ? https://t.co/KHmvB3LBM6 — France Football (@francefootball) June 10, 2020

Le match

Cette rencontre est très attendue dans le monde footbalistique. Samedi, le Real Majorque accueillera à domicile les Barça. Il y a trois mois, Le FC Barcelone s’est relancé difficilement dans le championnat en battant dans la douleur la Real Sociedad. Ce fut un pénalty transformé par Leo Messi, à presque dix minutes de la fin du match, qui a délivré l’équipe. Malgré le peu d’enthousiasme qu’ils ont montré durant le match, les joueurs du Barça ont tout de même repris la tête du classement. A la dix-huitième place, le Real Majorque a pour sa part réalisé un bel exploit lors de son dernier match, en s’imposant à Eibar. Résultat de l’opération, 1 but à 2, dont un signé par Takefusa Kubo, le joueur prêté par le Real Madrid au Real Majorque.

La Liga est de retour… Luis Suarez également !

Après la Bundesliga, la Liga est également de retour. Au grand bonheur des fans de football qui ont dû passer près de trois mois sans voir un seul match, suite à la suspension du Championnat en raison de la pandémie du coronavirus. Le choc de ce samedi entrant dans le cadre de la 28e journée de la Liga, est ainsi très attendu. Le Barça, qui a à son actif 5 victoires en 6 matchs de Liga avant la pause, voudra conserver son avance sur la pelouse de Majorque. Et pour cela, il peut compter sur un atout majeur. En effet, l’attaquant uruguayen Luis Suarez, est sur le point de retrouver les pelouses. Gravement blessé au genou en janvier, l’uruguayen a profité de l’arrêt des compétitions pour se soigner. Aux dernières nouvelles, il a reçu l’autorisation de l’équipe médicale de son club et sera bel et bien dans les rangs pour le premier match du Barça, ce samedi contre Majorque.