Ce que vous pouvez faire pour soutenir le mouvement BLM

Nous sommes tous plus conscients du mouvement Black Lives Matter depuis la mort brutale de George Floyd aux mains d’officiers de police à Minneapolis le 25 mai. En solidarité avec ce mouvement contre la brutalité policière, des Australiens assistent depuis ce jour à des marches de protestation contre la mort d’Autochtones en garde à vue.

Des centaines de milliers d’Australiens ont assisté à ces marches et maintenant, avec la fusillade mortelle de Rayshard Brooks par la police à Atlanta vendredi, des manifestations ont de nouveau lieu aux États-Unis et on a le sentiment que les choses doivent changer à l’échelle mondiale.

Alors que les gens protestent, la réalité de la violence et de la persécution raciales historiques et en cours est rendue visible, mais il est important de ne pas oublier le racisme qui sévit quotidiennement en Australie.

En tant que compatriote australienne et défenseure de la justice sociale, Nele Vandersmissen, publie sur Facebook: Comme beaucoup d’entre vous, j’espère et je crois que nous vivons un moment collectif dans l’histoire de la transition et de l’éveil. Notre propre processus de devenir un adulte génératif, stimulant et contribuant à cette époque est un élément crucial de cette transition. Sauf que l’éveil en soi ne suffit pas.

Toute conversation sur un changement qui ne prend pas en compte la classe, les réalités socio-économiques, le sexe et la race est une connerie.

Le mal qui se produit doit être stoppé et un nouveau système doit être construit (pour info, le système actuel n’est pas brisé, il est pourri – construit sur une base d’injustice, d’inégalité et de racisme). Par tous les moyens, faisons-le à partir d’un lieu d’amour, mais n’oublions pas non plus que cela nécessite de l’action, de l’éducation, une écoute profonde, des alliés, le courage d’être mal à l’aise, de dire la vérité et de s’excuser lorsque nous nous trompons.

Nous sommes tous nés pour cette époque et chacun de nous a un rôle à jouer. Faisons en sorte que ça compte. Ce n’est pas le moment de se taire.

Pour en savoir plus sur ce qui se passe ici en Australie, Vandersmissen répertorie ces ressources:

Information sur le décès de la femme autochtone Joyce Clarke aux mains des policiers.

Histoire dans The Guardian intitulée: Deaths Inside: Indigenous Australian Deaths in Custody 2020

Actions que nous pouvons entreprendre:

Semaine de réconciliation: 8 actions que vous pouvez entreprendre dès maintenant – La réconciliation est un voyage continu et un engagement quotidien. Chaque personne a un rôle à jouer. Réconciliation La vision australienne de la réconciliation « est basée et mesure sur cinq dimensions: l’acceptation historique; relations inter-raciales; égalité et équité; l’intégrité et l’unité institutionnelles. « Ensemble, nous pouvons œuvrer pour un avenir pour tous qui soit égal et juste, propulsant le changement pour de bon.

Sur privilège:

Podcasts recommandés:

Eula Biss – Parler de blancheur

Momentum: un podcast Race Forward

Et des livres:

Des livres pour vous aider à comprendre et à combattre la suprématie blanche

Vandersmissen termine son message avec:

« Si vous êtes neutre dans des situations d’injustice, vous avez choisi le côté de l’oppresseur. » Desmond Tutu

PS: j’apprends et j’écoute aussi, mais je suis heureux de discuter si je peux vous aider dans ce voyage de quelque manière que ce soit