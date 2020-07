Ce que vous devez savoir sur la fin de la folle torsion du «  dernier Noël  », expliqué

(Des spoilers majeurs à venir, évidemment, pour la fin de « Last Christmas »)

« Last Christmas » ressemble un peu à une comédie romantique assez classique, mais je vous assure que ce n’est pas le cas. Et vous auriez dû savoir mieux de toute façon – ce n’est pas comme si le réalisateur Paul Feig («Bridesmaids», «Spy») était connu pour faire des comédies romantiques classiques. Il n’est pas. Du tout.

Mais le meilleur de tous, c’est un film que j’ai découvert et que j’apprécie à n’importe quelle saison, pas seulement pendant les vacances. J’ai trouvé étrangement réconfortant de regarder pendant la quarantaine.

Évidemment, j’ai vraiment apprécié « Last Christmas ». Donc je n’écris pas cela pour me moquer de ce film. La tournure dont nous sommes sur le point de discuter est vraiment sauvage, principalement parce qu’elle défie vos attentes sur ce qu’est une comédie romantique et parce que la plupart des gens ne vont pas s’attendre à cette chose. tout sorte de torsion majeure. Mais, pour moi, « Last Christmas » n’est pas seulement différent des normes de la comédie romantique – c’est plus que juste une comédie romantique aussi.

Alors allons-y. Je vais un peu parler de l’intrigue du film maintenant L’histoire ici se concentre sur Kate (Emilia Clarke), dont la famille a déménagé à Londres à la fin des années 90 en tant que réfugiée de Yougoslavie. En conséquence, ils sont tous un peu foirés et ont beaucoup de bagages émotionnels. Comme le note très tôt la mère de Kate (Emma Thompson, qui a également co-écrit le film), elle n’a pas de vie sociale parce que «tous mes amis ont été assassinés». Maman craint également qu’ils ne soient expulsés du pays à cause du Brexit, et papa (Boris Isakovic) conduit un taxi tout le temps parce que le simple fait de côtoyer sa famille entraîne beaucoup de traumatismes.

En plus de tout cela, Kate a des bagages supplémentaires dont elle s’occupe. Alors que nous apprenons à mi-chemin de «Noël dernier», elle avait une malformation cardiaque qui l’a mise à l’hôpital au bord de la mort, jusqu’à ce qu’elle reçoive un nouveau cœur d’une personne décédée. Depuis, dit-elle, quelque chose vient de se sentir faux. Donc, elle boit beaucoup, mange de la nourriture malsaine, se connecte avec beaucoup de gars au hasard et est généralement incapable d’avoir une colocataire sans faire des choses stupides qui la mettent à la porte. Kate évite également de passer du temps avec sa famille, même si elle doit finalement dormir chez ses parents, sinon elle serait sans abri.

Kate travaille également dans un magasin de Noël, tenu par une femme qui passe par le Père Noël (Michelle Yeoh). Le Père Noël note que depuis que Kate est retournée au travail après sa maladie, elle n’a plus été la même – elle craint son travail et oublie de fermer le magasin un soir, ce qui a bien sûr des conséquences désastreuses.

Entrez Tom (Henry Golding), un mec au hasard qui attire l’attention de Kate quand il se tient devant le magasin un jour. Les deux commencent à parler et ils deviennent rapidement serrés. Tom lui fait visiter divers endroits de Londres qu’elle n’a jamais connus et lui parle de ses difficultés émotionnelles. Nous ne savons tout cela qu’avec son cœur parce qu’elle en a parlé à Tom.

Après avoir traîné quelques fois – et après que le magasin ait été saccagé parce qu’elle avait oublié de se verrouiller – Kate se rend compte qu’elle doit être proactive pour se ressaisir. Avant, elle était bouleversée et vaguement suicidaire dans une sorte de «je suis en quête de me boire dans une tombe précoce». Maintenant, grâce à ses séances de rencontre thérapeutique avec Tom, qui ont fait prendre conscience de la fréquence croissante de ses grosses bêtises, elle n’est plus trop enthousiasmée par l’inévitable douce étreinte de la mort.

La relation de Kate avec Tom est certainement intime sur le plan émotionnel, mais pas vraiment physiquement, bien qu’ils s’embrassent plusieurs fois. Cependant, ils ne finissent jamais par se connecter.

Parlons maintenant de la grande tournure.

Il s’avère donc que Tom est un fantôme. Un an avant les événements du film, il faisait du vélo dans la rue et s’est fait renverser par un camion. Et c’est son cœur qui se trouve actuellement dans la poitrine de Kate. Oui, c’est cette phrase de la chanson dont le film porte le nom – «À Noël dernier, je t’ai donné mon cœur.»

La mécanique de la situation n’est pas tout à fait claire, mais la seule façon d’interpréter ces événements qui semble cohérente en interne est que Tom était vraiment un fantôme de Noël qui sait qu’il est mort et essaie d’aider Kate alors qu’elle se bat dans la vie quotidienne. Un soir, par exemple, il la ramène à l’appartement dans lequel il vivait avant de mourir, et plus tôt, il a fait un commentaire sur le fait qu’il n’avait pas de téléphone parce qu’il avait enfermé le sien dans un placard – et ce téléphone était toujours il y a un an plus tard. Une simple hallucination ne dirait pas à Kate où il habitait ou que son téléphone était dans le placard.

Rien n’indique non plus que Kate ait recherché Tom après sa sortie de l’hôpital et sa tournée des endroits qu’il fréquentait.

J’ai récemment parlé avec le réalisateur Paul Feig de cette tournure, et voici ce qu’il avait à dire spécifiquement sur ce qui se passe avec Tom: «Vous pouvez interpréter Tom comme vous le souhaitez. Je veux dire, parfois tu peux dire qu’il est comme, c’est un fantôme. D’autres fois, vous pensez qu’il est juste une partie d’elle. Pour moi, je pense juste qu’il est juste une partie d’elle et donc ils sont tous enveloppés l’un dans l’autre parce qu’il n’y a pas de séparation entre eux et donc, vous savez, il est là-dedans, son esprit est en elle.

Je pense donc que nous devons prendre cette histoire au pied de la lettre, ce avec quoi je suis tout à fait d’accord – c’est une tournure de comédie romantique sur «A Christmas Carol», Tom fonctionnant essentiellement comme un esprit de Noël qui est là pour aider Kate à s’améliorer. Ce qui fonctionne, je pense.

