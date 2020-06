Ce que vous devez savoir – / Film

Voir ce post sur Instagram

? ? BREAKING?: Le système de réservation du parc à thème de Walt Disney World ouvrira: ?? ?? 22 JUIN pour Disney Resort et autres clients de l’hôtel sélectionnés ?? 26 JUIN pour les détenteurs d’un laissez-passer annuel ?? 28 JUIN pour les détenteurs de billets ?? ?? ET LE PARC HOPPING EST MORT !!!!? (pour l’instant!) ??? ? LES MAGICBANDS GRATUITS SONT MORTS à partir de 2021 !!!! ?? ? ? ? WDW améliorera l’application My Disney Experience à la place; MagicBands restera disponible en pré-achat.? ? Il semble que vous n’ayez PAS besoin d’une réservation de parc à thème pour les enfants de moins de 3 ans? ??? ? « Le nouveau système Disney Parks Pass sera pour les dates des parcs à thème jusqu’au 26 septembre 2021. » ?? ?? Et si je réserve de nouvelles vacances? ?? OK, voici où les choses deviennent TRÈS CONFUSANTES:? Si vous voyagez en 2020, vous pourrez réserver des hôtels + des billets plus tard cet été…. PEUT-ÊTRE, selon les disponibilités.? Si vous voyagez en 2021, vous pourrez réserver des hôtels + billets * d’ici dimanche prochain *. (Restez à l’écoute!)? ? ?? Vous avez une réservation de chambre mais pas de billets? ?? ? Si c’est 2020…. Tu attends jusqu’à «l’été»? (ça marchera, je vous obtiendrai plus de détails !!) Si c’est 2021, appelez à partir du 24 juin pour mettre à jour votre package. ?? ? ?? Besoin de billets? ??? Les billets 2020 seront à nouveau en vente «plus tard cet été»? Les billets 2021 seront mis en vente plus tard cette semaine (d’ici dimanche!)? ? ?? Qu’est-ce que je devrais faire maintenant? ?? ? Obtenez votre compte My Disney Experience dans l’ordre et liez tout dès que possible! ? ? Disney vient également de confirmer un tas de visites, d’événements spéciaux et d’expériences à annuler? ? Aucune actualité RunDisney pour le moment!? ? ??? NOUVELLES MISES À JOUR !!!!! ???? ? Swan + Dolphin aura le même accès aux réservations de laissez-passer de parc que les clients de l’hôtel WDW à partir du 22 juin (en travaillant pour confirmer les autres) ? Le système de réservation du Disney Parks Pass fonctionnera à la même heure que le FastPass + de My Disney Experience: 7 h HE / 4 h HP ??? ?? ?? TRAVAILLER POUR CONFIRMER MAIS AUDITION: ???? ?? Les clients de l’hôtel WDW peuvent confirmer * la durée du séjour * avec des billets et des points d’accès ?? ?? Les AP seront limités à DEUX réservations à la fois (sans préavis) sans chambres d’hôtel ?? ?? Le Disney Park Pass, le nouveau système de réservation, sera UNIQUEMENT via le bureau, pas l’application mobile ?? ? JE SERAI MISE À JOUR tout au long de la journée! Posez vos questions ci-dessous et je vous obtiendrai des réponses dès que possible! ? ?? ?