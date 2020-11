Ce que Tim Allen et le reste de la distribution du Père Noël sont jusqu’à présent

David Krumholtz (Bernard l’elfe en chef)

Dans le rôle de Bernard l’elfe en chef, David Krumholtz joue un personnage de soutien consciencieusement informatif dans Le Père Noël. En dehors de ce rôle, qu’il a repris dans Le Père Noël 2, Krumholtz est surtout connu pour les CBS Numb3rs et HBO Le Deuce. Il a également joué dans le Harold et Kumar trilogie. De plus, Krumholtz est apparu dans Bidonvilles de Beverly Hills, la tempête de verglas, 10 choses que je déteste chez vous, le mexicain, les valeurs de la famille Addams, et Rayon. Il a également joué dans Bobby, Superbad, Hail, César !, Un geste futile et stupide, le juge, et La ballade de Buster Scruggs.

Ses autres crédits télévisés comprennent The Good Wife, Maman, The Newsroom, Partners, Undeclared, Freaks & Geeks, et Le Playboy Club, aussi bien que Raising Hope, ER, The Closer, The League, Partners, et Monty. Récemment, David Krumholtz a joué dans Couronne Vic et Le demander, ainsi que les mini-séries de HBO, Le complot contre l’Amérique. Ensuite, il jouera dans USA Network’s Evel, basé sur la vie d’Evel Knievel, aux côtés de Milo Ventimiglia dans le rôle-titre.