Ce que nous faisons dans la saison 3 des Shadows Commandé chez FX – / Film

Ce que nous faisons dans l’ombre, la série télévisée dérivée du faux documentaire vampire du même nom, fera ses premiers pas dans une troisième saison chez FX. Le réseau vient de renouveler l’émission pour la saison 3, promettant plus de morts-vivants à Staten Island. Trois épisodes supplémentaires restent dans la saison 2, qui est actuellement en cours d’exécution sur le réseau.

J’ai un aveu: je n’ai pas regardé le Ce que nous faisons dans l’ombre Série télévisée encore. J’ai adoré le film et je n’ai entendu que de grandes choses sur l’émission de télévision, et pourtant … il reste dans ma file d’attente Hulu, sans surveillance. Mais si vous regardez, voici de bonnes nouvelles: FX vient de donner Ce que nous faisons dans l’ombre saison 3 le feu vert. « Nous sommes extrêmement heureux que les critiques et le public soient tous d’accord Ombres», A déclaré Nick Grad, président de la programmation originale FX. « Semaine après semaine, les producteurs, les scénaristes et notre casting incroyable continuent de faire l’une des séries de comédie les plus drôles et les meilleures à la télévision. » Jermaine Clement a créé la série, et lui et Taika Waititi produit exécutif avec showrunner Paul Simms, Scott Rudin, Garrett Basch, Eli Bush, et Stefani Robinson.

Comme le film du même nom, Ce que nous faisons dans l’ombre est « un regard documentaire sur la vie quotidienne (ou plutôt nocturne) de quatre vampires qui » vivent « ensemble depuis des centaines d’années à Staten Island. Le chef autoproclamé du groupe est Nandor l’implacable, un grand guerrier et conquérant de l’Empire ottoman. Ensuite, il y a le vampire britannique Laszlo – un peu un voyou et un dandy et un fop, pourrait-il dire. Il aime les méfaits et les grandes soirées, mais pas autant qu’il aime voir Nandor échouer lamentablement à chaque tentative. Et puis il y a Nadja: la séductrice, la tentatrice, la vampirique Bonnie à Laszlo’s Clyde. Guillermo, familier de Nandor, cohabite également dans la maison des vampires; et Colin Robinson, un vampire énergétique et un marcheur de jour en quelque sorte – il se régale des humains, mais pas de leur sang. «

Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillén, et Mark Proksch star, avec de nombreuses apparitions, y compris Taika Waititi, Jonathan Brughet Jemaine Clement reprenant leurs rôles dans le film, Tilda Swinton jouer elle-même (qui est aussi un vampire), et Mark Hamill en tant que personnage nommé Jim le vampire.

Ils ont augmenté… et ont été renouvelés pour la saison 3 de #ShadowsFX. pic.twitter.com/ec5I8VeuEH – Ce que nous faisons dans l’ombre (@theshadowsfx) 22 mai 2020

