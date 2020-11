Ce que Macaulay Culkin et les acteurs seuls à la maison font maintenant

John Heard (Peter McCallister)

Peter rejoint le club des mauvais parents en tant que père de Kevin Peter. John Heard est apparu dans le drame déchirant des années 90 Flyer radio qui mettait en vedette Lorraine Bracco et Elijah Wood. Il est également apparu dans le drame juridique Le slip pélican, qui mettait en vedette Julia Roberts et Denzel Washington. Heard est apparu avec des acteurs majeurs comme Meryl Streep, Liam Neeson, Nicolas Cage, Samuel L.Jackson, Dan Aykroyd et Christina Ricci dans des films tels que Mes compatriotes américains, avant et après, un huit sept, yeux de serpent, et Bleu désert.

Heard est apparu dans la série télévisée Loi et ordre, les limites extérieures, CSI Miami, et Le code de Chicago. Il a eu un rôle récurrent dans Prison Break, Les Sopranos, et de courte durée Jack et Bobby.

Tragiquement, John Heard est décédé en 2017 d’une crise cardiaque.