Ce que Luc Longley pense vraiment de Mike, NBA

Après la sortie finale de la série documentaire de Michael Jordan « Last Dance » plus tôt cette semaine, les fans de basket-ball ont continué à spéculer et à remettre en question le silence de la légende australienne du basket-ball Luc Longley.

Longley a joué un rôle déterminant dans le deuxième triplé des Bulls, assumant les fonctions de centre de départ pour les trois manches du championnat de 1996 à 1998.

Avec Jordan, les anciens joueurs des Bulls Scottie Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr et Toni Kukoc ont été bien documentés tout au long de la série, Longley étant l’une des plus grandes stars exclues.

Le grand joueur de basket-ball australien Andrew Gaze s’est prononcé plus tôt pour défendre son ancien coéquipier des Boomers en déclarant que Longley était toujours un joueur apprécié.

Michael Jordan, Luc Longley (Getty)

Cependant, quelques mois seulement avant la sortie de la série documentaire, Longley qui refuse de parler aux médias à ce stade, a expliqué ce qu’il ressentait vraiment pour Jordan.

Bien que Longley et Jordan aient compris comment jouer ensemble, l’Australien de 7 pieds 2 pouces a admis que le sextuple champion de la NBA, qui avait été critiqué comme un coéquipier difficile à jouer, était toujours sur son « dos ».

« Autrement dit. J’ai vu autant de Michael que je voulais voir de Michael », a déclaré Longley Podcast Capital Hoops

« Laissez-moi vous dire, il était toujours sur mon dos ce mec. J’apprenais et Michael enseignait, mais nous avons très vite trouvé un moyen de jouer ensemble et ce n’était pas trop mal. »

Michael Jordan, Luc Longley (Getty)

Selon le directeur de La dernière dance, Jason Hehir, l’absence de Longley faisait partie d’une préoccupation budgétaire et n’avait rien à voir avec la «réticence de l’ancien centre à participer».

Discutant de son temps à jouer aux côtés de Jordan, Longley s’est ouvert au moment où Jordan l’a félicité et l’a félicité pour ses efforts sur le terrain après avoir dominé tôt dans un match contre Détroit.

« Je vais partager une histoire, Michael a évidemment donné du fil à retordre à tout le monde, en attendant beaucoup », a déclaré Longley.

«Nous étions à Détroit et c’était la mi-saison, deuxième année de championnat. Je suis sorti en première mi-temps et j’ai récolté 19 points, j’étais imparable, j’étais trempé, j’étais juste en feu.

« Je suis entré dans les vestiaires à la mi-temps, Michael est partout sur moi, ‘Si tu joues comme ça, nous allons gagner un autre championnat, tu es l’homme, je vais te mettre la balle.' »

(Netflix)

Cependant, Longley a admis qu’une fois la deuxième mi-temps terminée, des problèmes graves signifiaient qu’il ne pouvait pas avoir beaucoup d’impact pour le reste du match, ce qui n’a pas bien fonctionné avec Jordan qui a dit à l’Australien qu’il ne lui dirait plus jamais une bonne chose.

« Ce que j’ai oublié de mentionner à Mike, c’est que j’ai eu trois fautes. Je suis sorti tout de suite au troisième quart-temps et j’ai obtenu une quatrième faute et je me suis assis sur le banc sans marquer un autre point.

« Michael dans les vestiaires après le match a dit: » Je ne vous dirai plus jamais rien de bon. «

« Il pensait qu’il était responsable de me gonfler et de me faire mal jouer. »