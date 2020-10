Ce que le paramètre Suicide Squad a en commun avec le MCU – / Film

Question: que fait James Gunnde La brigade suicide, le prochain film de bande dessinée supervillain de DC et Warner Bros., ont en commun avec les rivaux de DC dans l’univers cinématographique Marvel? Réponse: un endroit inhabituel – ou plus exactement, le Nom d’un emplacement insolite.



Il a été dit que l’intrigue du scénariste / réalisateur James Gunn La brigade suicide implique le groupe titulaire de super-vilains infiltrant une installation construite par les nazis. «Ils doivent détruire une prison et un laboratoire de l’époque nazie du nom de Jotunheim, où des prisonniers politiques ont été détenus et des expérimentations ont eu lieu», déclare le producteur Peter Safran dit Empire.

Les fans inconditionnels du MCU auraient pu faire une double prise après avoir lu la description de Safran. Attends une seconde. Jotunheim? N’est-ce pas le nom d’une planète en 2011 Thor? Oui, en effet. Jotunheim, qui provient de la mythologie nordique, apparaît dans ce film comme l’un des neuf royaumes et la maison des géants du givre. C’était le site de l’une des premières grandes scènes de bataille du film:

Loki a utilisé la relation fragile entre les Jotuns et les Asgardiens à son avantage, et son plan a fini par entraîner le bannissement de Thor d’Asgard.

Dans les pages de DC Comics, cependant, Jotunheim est une chose complètement différente. C’est une immense forteresse dans le pays de Quarac, une nation voyou située au Moyen-Orient. Construit par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, cette version de Jotunheim tire son nom du fait que sa taille massive semblait donner foi à l’idée que seuls des géants auraient pu la construire. Dans les bandes dessinées, c’est presque impénétrable – une petite porte près du bas de la structure semble être le seul moyen d’entrer. Dans une aventure, Amanda Waller (le personnage de Viola Davis dans les films) ordonne à la Suicide Squad d’attaquer Jotunheim, et le groupe affronte une organisation terroriste qui utilise la forteresse comme bastion.

Cela ressemble La brigade suicide va garder certaines des idées de base de cette forteresse les mêmes dans le nouveau film, bien que le film de Gunn change sa position de Quarac à une île fictive d’Amérique latine appelée Corto Maltese. Cette île est apparue dans les bandes dessinées à plusieurs reprises – une fois même attirant la présence de Superman et déclenchant une attaque nucléaire soviétique contre les États-Unis d’Amérique – et elle a été mentionnée au passage dans des émissions de DC comme Smallville et La Flèche.

La brigade suicide devrait sortir en salles le 6 août, 2021.

