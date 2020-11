Ce que le casting de Hocus Pocus a fait

Alors que beaucoup conviendraient que (la plupart) des films de Noël sont les meilleurs lorsqu’ils sont réservés pour la saison de Noël, si vous me demandez, de tous les films se déroulant pendant les vacances, les films d’Halloween sont le seul type qui peut être apprécié toute l’année. Demandez à n’importe quel abonné Disney + que vous savez combien de fois il a diffusé en streaming Hocus Pocus depuis son lancement en novembre 2019. Incluez-vous également dans ce pool et assurez-vous d’être honnête.

Mais, hé, pas besoin de s’inquiéter car il n’y a pas de honte à regarder à répétition l’un des films les plus célèbres dans le domaine à la fois de la nostalgie de Disney et des célébrations cinématographiques de All Hallow’s Eve dans l’histoire. En fait, il semble qu’une suite de Hocus Pocus est en développement près de trois décennies depuis la sortie de l’original – dans lequel trois enfants ressuscitent accidentellement un trio de sorcières légendaires à Salem -. Pouvez-vous imaginer Max Dennison, sa sœur Dani et l’intérêt amoureux Allison combattant les sœurs Sanderson maintenant à l’âge adulte?