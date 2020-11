Ce que Kamala Harris signifie pour la diversité et l’inclusion à Hollywood

«Elle n’est pas qu’une chose; elle est tellement de choses. C’est un récit que vous trouvez à Hollywood », déclare Darnell Brisco de l’agence de marketing créatif BOND

Harris, un démocrate de Californie, est marié à Doug Emhoff, un avocat au bureau de Century City de DLA Piper. Emhoff a déclaré qu’il quitterait le cabinet d’avocats le jour de l’inauguration pour éviter tout conflit d’intérêts avec les clients. Mais Harris a beaucoup de contacts puissants à Los Angeles, en particulier à Hollywood.

Ces derniers jours, les observateurs de l’industrie du divertissement ont exprimé l’espoir que l’administration Biden-Harris bénéficierait à Hollywood en favorisant des relations plus productives avec la Chine et les grandes technologies que celles qui existaient sous Trump-Pence. Certains prédisent également un autre type d’effet positif spécifiquement attribuable à Harris.

Président de Disney Television Studios et d’ABC Entertainment, Dana Walden faisait partie des poids lourds d’Hollywood qui ont dirigé une collecte de fonds virtuelle pour Harris avec Ryan Murphy, Chrisette Hudlin et Laura Holden, co-animée par Jeffrey Katzenberg et JJ Abrams.

Walden a déclaré que la position historique de Harris en tant que première femme vice-présidente aura un effet durable sur les jeunes femmes qui va bien au-delà de la communauté hollywoodienne. «Kamala et moi avons un meilleur ami commun, et nous sommes des amis proches depuis 27 ans. Il serait impossible d’exagérer l’importance de son prochain rôle de vice-présidente, en particulier pour les jeunes femmes », a déclaré Walden à TheWrap. «En tant que mère de deux jeunes femmes, j’ai eu beaucoup de chance que Kamala soit un modèle pour mes filles depuis très longtemps. Elle a passé toute sa carrière à donner une voix aux sans voix et elle est une championne infatigable pour les personnes qui n’ont pas été en mesure de se défendre. Elle se soucie des gens – de tous les gens – et elle est brillante et compatissante, ce qui est exactement ce dont ce pays a besoin en ce moment.

L’écrivain de Los Angeles Susan Rubin, contributrice de Ms. Magazine et militante de longue date de la communauté politique des femmes d’Hollywood, prédit que Harris reliera Hollywood et Washington en étant également à l’aise avec les deux mondes.

« Elle sait comment marcher jusqu’à l’avant de la salle, que ce soit Hollywood ou DC », a déclaré Rubin. «Elle est très à l’aise dans les salles de pouvoir car elle en a beaucoup et l’emporte avec elle.

Darnell Brisco, responsable de la croissance de l’agence de marketing créatif BOND de LA, a déclaré que la présence d’un trait d’union de Harris en tant que vice-présidente féminine et biraciale représentant à la fois les communautés noire et asiatique pourrait encourager un changement en cours dans le récit à l’écran pour mieux refléter la complexité de la race et du genre. identité.

L’agence BOND gère généralement les principales campagnes de l’industrie du divertissement sur toutes les plateformes, y compris le travail pour la série HBO «Game of Thrones» et «Lovecraft Country», la franchise de jeux vidéo de basket-ball NBA 2K et bien d’autres. Au cours de la campagne Biden-Harris, cependant, l’agence a cherché à jouer un rôle dans le processus politique. BOND a contribué à des œuvres d’art clés pour le Biden / Harris «All of Us. United », qui comprenait l’image« Pour le peuple »de Kamala Harris partagée par Hillary Clinton sur son Instagram avant le débat.

«Elle n’est pas qu’une chose: elle est tellement de choses. C’est un récit que vous trouvez à Hollywood », a déclaré Brisco à TheWrap. «Pour moi, je pense que c’est encourageant en raison de l’élan qu’il contribue à redéfinir les archétypes et les normes. Je pense que la vérité est qu’il y a tellement d’histoires en couches et variées qui doivent être racontées sur les dirigeantes, et je pense que vous voyez souvent la vie imiter l’art et l’art imiter la vie.

Brisco a ajouté que Harris pourrait continuer d’élargir la définition de la diversité dans les productions hollywoodiennes, normalisant davantage les personnages multiraciaux et multiculturels dans l’histoire.

«Le mouvement vers la représentation à Hollywood a été si important, mais je pense que parfois, ce qui est perdu, c’est qu’il n’y a pas une seule boîte ou caractéristique définissable pour une nationalité, un sexe, une race ou une origine donnée», a-t-il déclaré. «La diversité n’est que cela. Le fait qu’il soit difficile pour un présentateur de mentionner tout ce que Kamala Harris est un pas dans la bonne direction.

Une récente étude de l’UCLA sur la diversité hollywoodienne suggère qu’Hollywood reçoit enfin le message que la diversité vend. L’étude, publiée en 2020, conclut que si les femmes et les minorités restent sous-représentées au niveau exécutif (lire: prise de décision), «le nombre d’emplois intérimaires pour les femmes et les personnes de couleur est de plus en plus proportionné à la population américaine dans son ensemble. . »

Leslie Gilbert-Lurie, avocate, auteure et militante des droits de l’homme, soutient de longue date les candidats démocrates avec son mari Cliff Gilbert-Lurie, associé principal de Ziffren Brittenham, basé à Century City, un cabinet d’avocats spécialisé dans le divertissement, le sport et propriété intellectuelle. Leslie Gilbert-Lurie se décrit comme une amie de Harris, qu’elle a rencontré lorsque Harris se présentait au poste de procureur général de Californie, poste occupé par Harris de 2010 à 2016 avant d’être élue au Sénat américain.

Gilbert-Lurie a déclaré «qu’il était temps» qu’une femme comme Harris prenne la scène nationale à la Maison Blanche.

«Être une femme avant tout a cet attrait pour beaucoup d’entre nous à Hollywood», a déclaré Gilbert-Lurie. Le fait que Harris soit biraciale et mariée à un homme juif, et dont les beaux-enfants l’appellent «Momala», élargit également son importance en tant que symbole d’un concept élargi de diversité, at-elle ajouté.

«C’est excitant d’avoir des points de vue complètement différents à Washington. Je pense que nous obtenons de meilleures solutions et que nous avons de meilleures conversations, plus nous recevons un mélange diversifié de personnes », a déclaré Gilbert-Lurie. «Et je pense que beaucoup de gens à Hollywood ressentent la même chose.»