Ce que j’ai appris en faisant une panne et en étant admis en service psychiatrique

L’enseignante Eleanor Frith a eu une panne l’année dernière lorsqu’elle s’est sentie dépassée au travail. Elle a sombré dans une grave dépression, a tenté de se suicider et a passé trois mois dans un service psychiatrique. La jeune femme de 27 ans, originaire de Newwark, dans le Nottinghamshire, espère maintenant dissiper les mythes, la stigmatisation et les idées fausses sur la santé mentale grâce à son podcast Chewy Head J’ai commencé à me débattre l’été dernier. Bien que vous ne puissiez pas souvent le résumer à une seule chose, un facteur majeur était que je me mettais beaucoup de pression sur les notes de mes élèves. Je newsletter les dernières nouvelles et analyses Comme de nombreux enseignants vous le diront, le temps passé enseigner aux enfants peut être formidable et la partie la plus facile. La charge de travail, la culture des tests et les responsabilités supplémentaires peuvent être très intenses et stressantes. Je partageais un rôle de chef de département avec un autre enseignant et j’arrivais tôt au travail et terminais tard. J’avais une inspection Ofsted imminente et j’avais des crises de panique et des insomnies. Le manque de sommeil m’a vraiment affecté – cela pouvait me prendre une heure pour mettre mes chaussures et j’avais du mal à prendre des décisions. J’étais tellement bouleversée et j’avais l’impression que mon cerveau s’était brisé, j’ai sombré dans une dépression et l’idée de me suicider a grandi et a grandi. C’était alarmant car je n’avais jamais eu de problème de santé mentale auparavant, je sentais que je n’avais aucun contrôle sur quoi que ce soit. Au lieu de réaliser que j’avais un mari, une famille, des amis et un chien qui m’aimaient et avaient besoin de moi, je me sentais convaincu que j’étais un fardeau pour eux tous et qu’ils seraient mieux sans moi. Je sentais que j’avais échoué, je ne ressentais aucune joie. C’était comme si je me regardais à travers un miroir ou une fenêtre; assez déconnecté de mes pensées, sentiments et environnement. La jeune femme de 27 ans a déclaré qu’elle ressentait un fardeau pour sa famille et ses amis (Photo: Eleanor Frith) Représentations de films d’horreur Puis, un jour d’octobre dernier, c’est devenu trop. Arriver dans un service psychiatrique à 5 heures du matin était incroyablement pénible. Mon mari et ma famille choqués m’ont apporté un soutien incroyable malgré ce que je leur ai fait subir. Il y a beaucoup de stigmatisation autour des hôpitaux ou des services de santé mentale. Les institutions psychiatriques ont souvent été représentées dans des films d’horreur, créant une perception commune de traitements obsolètes et horribles et de personnes criant dans les couloirs en vestes droites. J’ai rencontré beaucoup de gens qui allaient et venaient pendant mon séjour et avec un énorme mélange de conditions: dépendance à l’alcool, troubles de la personnalité, schizophrénie, délires psychotiques ou paranoïa, anxiété sévère due à un trouble obsessionnel compulsif, dépression et trouble bipolaire. C’était parfois troublant. J’ai vu des gens retenus et endormis de force. Des gens ont été emmenés pour une thérapie électroconvulsive … même la veille de Noël.Certaines personnes ont volé et une femme souffrant de psychose venait dans mon lit à 4 heures du matin pour emprunter mon chargeur de téléphone.La véritable horreur: comment les patients échouent Selon Mental Health First Aid England, plus d’un tiers du public pense que les personnes ayant un problème de santé mentale sont susceptibles d’être violentes. Il y a beaucoup de peur et d’incompréhension, mais en fait, les personnes atteintes de maladie mentale sont plus dangereuses pour elles-mêmes que pour les autres, comme le souligne l’organisation. D’après mon expérience, je dirais qu’environ 95% des patients que j’ai rencontrés étaient des personnes inoffensives et vulnérables. Les deux services dans lesquels j’ai séjourné n’étaient pas ce à quoi je m’attendais en termes de soins. Je pensais qu’ils seraient l’endroit idéal pour obtenir tout le soutien et le traitement dont j’avais besoin. Le premier n’offrait aucune thérapie psychologique, juste des médicaments. La seconde était destinée à les offrir, mais pendant les six semaines que j’ai passées là-bas, les deux infirmières qui les ont effectuées sont tombées malades. C’était «voici vos pilules» et c’est tout. Il semblait que l’objectif était de vous stabiliser suffisamment pour ne pas être un danger pour vous-même ou pour les autres, et être relâché dans la communauté, plutôt que de vous aider à prospérer et à vous développer. Il n’y avait pas de plan de soins à plus long terme.La véritable horreur est de savoir comment la société fait échouer les personnes souffrant de problèmes de santé mentale et que beaucoup deviennent des patients chroniques qui passent leur vie dans et hors des services de santé mentale.Appréciation et vivre dans l’ici et maintenant Dans son podcast Eleanor parle des autres patients qu’elle a rencontrés dans les services psychiatriques (Photo: Eleanor Frith) Je suis reconnaissante d’avoir vécu une panne et d’être sectionnée. J’ai consciemment fait le choix de m’engager à être en vie La médication aidera évidemment beaucoup de gens, mais dans mon cas, je sens que mon rétablissement est venu de ma propre volonté plutôt que d’un traitement spécifique J’ai fait le choix conscient de m’améliorer. Renoncer à mon travail d’enseignant était un gros problème. Mais je savais que je devais donner la priorité à ma santé mentale et je suis en fait reconnaissant d’avoir vécu une panne et d’être sectionné. De toute évidence, c’était traumatisant et je ne voudrais plus jamais y revivre. Mais ça m’a définitivement donné une nouvelle perspective sur la vie, j’ai des cicatrices sur les bras et quand je les vois, je me souviens de mon voyage: que j’ai consciemment fait le choix de m’engager à vivre. Je pense que beaucoup de gens traversent la vie sans valoriser consciemment leur vie. J’essaie maintenant d’apprécier vraiment ce que j’ai et de vivre ici et maintenant. Avant, je regardais toujours vers l’avenir et je me disais que je serais heureux quand j’obtiendrais cette promotion ou que je vivrais dans la maison de mes rêves. Souvent, si vous obtenez ces choses, le buzz peut être temporaire ou ne pas vous rendre vraiment heureux.La recherche a montré que des avantages massifs tels que gagner à la loterie n’influenceront notre humeur que pendant un certain temps, et après peut-être six ou 12 mois, nous revenez simplement à quel point nous étions heureux avant de gagner. Maintenant, je fais de mon mieux pour trouver du plaisir dans les petites choses. Activités quotidiennes telles que jouer avec mon chien. Discuter avec un ami. Profitant d’un bon café. Rire J’adore être dans la nature, c’est bon pour l’âme. Je connais l’importance de bien manger, de dormir suffisamment et de faire de l’exercice non seulement pour votre santé physique mais aussi pour votre santé mentale. En septembre, j’ai commencé un nouveau travail d’enseignant. Je me débrouille bien et je ne me concentre pas sur le fait d’aller de l’avant maintenant. Lire la suite « La dépression de mon fils nous a tous deux désespérés » Dans mes podcasts publiés en janvier, j’interroge un médecin généraliste, un thérapeute en TCC et un intervenant en crise, pour essayer d’éduquer les gens sur l’aide disponible car je ne pense pas qu’il y ait suffisamment de sensibilisation. Au cours de mon podcast actuel, je parle des autres patients que j’ai rencontrés dans le service. Les paroles profondes d’un homme resteront toujours avec moi. Il m’a dit: «Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin dans votre vie pour être heureux, il vous suffit d’apprendre à en être heureux.» Si vous êtes aux prises avec des pensées suicidaires ou si vous luttez avec votre santé mentale d’une autre manière, vous pouvez contacter les Samaritans gratuitement au 116 123 ou par e-mail à [email protected] Avez-vous une histoire de santé mentale à partager? Envoyez un courriel à [email protected]

