Ce que fait la distribution de 1917 maintenant

Mark Strong (capitaine Smith)

Dans le rôle du capitaine Smith, un officier britannique qui offre des conseils fatigués du monde à nos soldats itinérants, Mark Strong fait partie d’une série de camées étoilées vues tout au long 1917. Acteur britannique accompli avec plusieurs rôles importants dans son CV, Strong est surtout connu pour le Kingsman films, Tinker Tailor Soldier Spy, Kick-Ass, Sherlock Holmes (2009), Stardust, Zero Dark Thirty, Le jeu d’imitation, RocknRolla, The Eagle, The Guard, The Young Victoria, Body of Lies, Sunshine, Revolver, Fever Pitch (1997), Syriana, Tristan & Isolde, Robin des Bois, Grimby, Green Lantern, nos amis dans le nord, faible soleil d’hiver, Temple, et Shazam! Il a également raconté Qui pensez vous être? et a exprimé un rôle dans Netflix Le cristal sombre: l’âge de la résistance.

Ensuite, Mark Strong stars dans Disney’s Cruella, qui est prévu pour mai 2021. Il jouera également le capitaine Thomas Wade dans le jeu vidéo, Escadron 42.