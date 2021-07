Ce qu’Angelina Jolie a dû accepter pour obtenir le rôle de Tomb Raider

Quand Angelina Jolie a tenté de décrocher le rôle de Lara Croft dans « Tomb Raider », elle a fini par devoir accepter certaines règles pour s’assurer sa place. À l’époque, l’acteur était considéré par Hollywood comme quelque peu imprévisible ; il y avait des rumeurs sur sa consommation de drogue et une relation naissante avec Billy Bob Thornton, selon E! Nouvelles. Chose intéressante, cette caractérisation en tant que joker était en fait attrayante pour les dirigeants d’Hollywood car elle alimentait le personnage de Croft.

Cependant, Jolie devait encore accepter de subir des tests de dépistage de drogue. Selon The Hollywood Reporter, Jolie a dit à Simon West, le réalisateur : « Écoutez, je veux le faire, mais je sais quelle est ma réputation, et je ferai tout ce que vous voudrez pour prouver que je suis digne. Je ‘ Je serai fiable, je serai là et je travaillerai dur. » Jolie a ajouté : « Je m’en fiche si le studio veut me tester tous les jours. »

Fidèle à ses habitudes, Jolie a subi des tests d’urine et de sang, qu’elle a réussis. Les réalisateurs du film ont également embauché des personnes pour s’occuper de sa santé physique et mentale, et cela en valait la peine car « Tomb Raider » a été un énorme succès et Jolie est devenue une star mondiale.