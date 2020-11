Ce prochain téléphone Redmi pourrait être un champion d’endurance

Une nouvelle fuite a détaillé un téléphone 4G Redmi avec une batterie de 6000 mAh.

Ce serait une taille record pour un téléphone Xiaomi en 2020.

Nous savons déjà que la sous-marque Redmi de Xiaomi prépare une poignée de nouveaux téléphones, apparemment comme de nouveaux ajouts à la série Redmi Note 9. Maintenant, il semble que l’entreprise prépare au moins un téléphone à petit budget supplémentaire, et il se distingue par sa batterie.

Leaker Digital Chat Station a révélé sur Weibo que Redmi travaillait sur un téléphone 4G économique avec une batterie de 6000 mAh. Cela serait lié à l’Indian Poco X3 en tant que plus grande batterie d’un téléphone Xiaomi en 2020, et devrait théoriquement fournir deux jours complets d’utilisation (sinon plus).

Les autres spécifications partagées par le pronostiqueur incluent un écran FHD + LCD de 6,53 pouces, une caméra selfie 8MP, une configuration de triple caméra arrière avec un capteur principal de 48MP et une charge rapide de 22,5W. La capacité de la batterie et la taille de l’écran semblent corroborées par un dépôt auprès de l’organisme de réglementation chinois TENAA (h / t: MySmartPrice) aussi.

Digital Chat Station note également que le téléphone Redmi contient probablement un processeur Snapdragon 665 ou 662 car il offre un processeur octacore 2 Ghz (quatre Cortex-A73 et quatre Cortex-A53) et un GPU Adreno 610. La vitesse d’horloge du processeur exclut probablement le Snapdragon 460, qui offre les mêmes spécifications clés, mais plafonne à 1,8 GHz.

Les spécifications apparentes du téléphone indiquent un appareil positionné sous la série Redmi Note 5G récemment annoncée. Vraisemblablement, ce nouveau téléphone s’apparente à une sorte de Redmi 10.

Quoi qu’il en soit, il semble que nous devrions nous attendre à un flux d’appareils Xiaomi bon marché avant la fin de l’année. Sur le marché d’un téléphone Xiaomi en ce moment? Ensuite, vous pouvez consulter notre liste des meilleurs téléphones Xiaomi.