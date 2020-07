« Ce n’était pas complet, mais c’était avancé »

Le programme avant la grande finale de «The Last Supper» a commencé plein de confessions. Au moment où les frères Frigenti apportaient la touche finale à leur menu et en l’absence de quelques minutes pour terminer, Alonso Caparrós est arrivé sur le plateau avec un message de soutien à Alberto, dont il a déclaré que son dévouement l’avait surpris car il était « celui qui faisait tout ».

Alonso Caparrós dans ‘The Last Supper’

Celui-ci était ravi des paroles du collaborateur de « Save me », en particulier du fait qu’il s’agissait de l’un de ses mythes érotiques: « J’ai accepté de venir à ‘The Last Supper’ parce qu’Alonso Caparrós arrivait », a déclaré Alberto. « C’était mon mythe érotique d’adolescent, j’ai vu ‘Furor’ juste pour le voirMiguel Frigenti a réaffirmé cette déclaration en commentant que son frère avait une photo nue du présentateur sur son mobile.

Jorge Javier Vázquez souhaitait savoir combien de fois on avait dit à Caparrós que c’était le mythe érotique du peuple, auquel il a commenté que « plusieurs fois, mais jamais assez et plus de 50 ». « Je suis très flatté quand ça vient d’un homme, presque plus qu’une femme », a complété le collaborateur, prenant la surprise du présentateur de Telecinco.

Avancé, mais pas complet

La conversation commençait déjà à se transformer en un point plus intime, puisque Vázquez lui demandait s’il pensait qu’il allait mettre fin à un homme. Alonso Caparrós s’est échappé de cela, affirmant qu’il était maintenant très bien avec sa femme. Bien sûr, il croit que « l’amour n’est pas par sexe« C’était ici, et quand Miguel Frigenti le lui a demandé, quand il m’a surpris en confirmant que avait vécu une expérience homosexuelle: « Complet non, mais avancé ». Comme une cerise, il a souligné qu’il n’était pas tombé amoureux.