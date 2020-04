Ce n’est pas le moment pour une dépression du raisin – betanewsfr

Il s’agit du coronavirus quelque part, alors jetons un coup d’œil à quelques choix de pandémie incontournables d’experts en vins de Boston. Découvrez-les pour votre plaisir de quarantaine débouché.

Eileen Elliott, directrice des opérations et du vin pour Social Wines

Azienda Agricola Malibràn Gorio, Extra Dry Prosecco Superiore, Valdobbiadene DOCG. NV (24 $, vins sociaux)

Notes de dégustation: « Fabriqué avec le raisin Glera, c’est brillant et agrumes avec une touche de pêche sous-mûre. »

Pensées: «Vous manquez votre brunch au restaurant préféré? #BeMoreSocial (à distance) et concoctez des œufs brouillés, faites sentir votre maison comme du bacon et du sirop d’érable, et pop ce vin mousseux sec pour le brunch à la maison. «

Sacha Lichine, Le Poussin Rosé 2019 (12 $, vins sociaux)

Notes de dégustation: « Arômes de pivoines, avec une touche de fraise, de cantaloup avec une finale minérale salée. »

Pensées: «Avec tous les nouveaux arrivages de rosé 2019, celui-ci est à mettre en tête de votre liste car c’est le meilleur exemple d’un rosé sec de haute qualité et abordable. Prenez un après-midi, ouvrez cette bouteille avec des collations légères et transportez-vous dans le sud de la France. »Haley Fortier, propriétaire de haley.henry et nathálie

Testalonga 2019 «J’aimerais être un ninja» Pet-Nat (Renseignez-vous à info@haleyhenry.com)

Notes de dégustation: «Vraiment équilibré, avec un soupçon de notes douces et rondes. Il est aromatique et brillant au laser, comme la limonade pour les adultes avec des notes de pomme et de pêche. »

Pensées: « Mis à part le label » BRO-VIBE « , c’est un jus vraiment intéressant. C’est un style Pet-Nat propre qui vous donne envie de mettre une paille dedans et de vous débarrasser. Ça descend beaucoup trop vite sans avertissement, mais bon, on est coincé dedans non? Personne ne va vous juger pour avoir tué deux bouteilles de ceci en une seule séance. C’est amusant, de minuscules petites bulles qui éclatent sur votre langue comme un sac de Pop Rocks. «

Forlorn Hope 2018 «Dragone Ramato» (Renseignez-vous à info@haleyhenry.com)

Notes de dégustation: « Ramato » se traduit par « cuivre » et ce vin a la couleur d’un vieux grange rustique et patiné. Incroyablement complexe, il a des notes de sel minéral, de fumée et d’amer. »Réflexions:« C’est le type de vin avec lequel vous voulez vous asseoir quelques jours. Le premier jour, vous découvrirez quelque chose d’une teinte fraîche et fumée dans votre verre (servir frais). Le lendemain, il s’achèvera si parfaitement, avec des notes de fraise légèrement carbonisée, que vous souhaiteriez avoir une autre demi-bouteille à frotter dans le réfrigérateur. … Ce n’est rien que vous attendiez d’un Pinot Gris. «

Evan Turner, directeur du vin chez Krasi

2018 Roditis Tetramythos (16 $, raisin urbain)

Notes de dégustation: «Des notes lumineuses d’agrumes de citron et de lime sur le nez avec de beaux arômes de fleurs blanches. La bouche est minérale, concentrée au laser avec des agrumes et un soupçon de brume marine. »

Pensées: «Tu penses que tu es enfermé? Prométhée a volé le feu pour la race humaine et Zeus l’a enchaîné au flanc d’une montagne pour l’éternité. Heureusement, Pro (ses amis l’appellent ainsi) avait beaucoup de ce vin croquant, racé, non boisé et simplement capable de se gober. Il pouvait aussi boire autant qu’il voulait parce que Zeus faisait venir un aigle tous les jours et manger son foie, qui repoussait chaque nuit. Nouveau jour, nouveau foie, nouvelle bouteille de Roditis. »

Vin orange semi-mousseux Glinavos «Paleokerisio» 2018 (18 $, Bauer Wine & Spirits)

Notes de dégustation: «Belles senteurs d’une ferme de la Nouvelle-Angleterre à l’automne: pomme, forêt, notes d’épices à pâtisserie et funk de basse-cour. Ces notes de pomme restent, avec du citron rôti, une touche pétillante et un murmure de douceur. »

Pensées: (De votre meilleure voix Morgan Freeman) «Quand Andy Dufresne s’est échappé de la prison de Shawshank et s’est rendu au Mexique, il en a bu une bouteille. Le vin le plus unique qu’un homme ait jamais eu, un vin qui, même si vous le buviez en prison, vous vous sentiriez libre. »