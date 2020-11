Ce mod Skyrim transforme votre puissance de barbe jusqu’à 11

Quand on y pense, Skyrim est l’un des jeux les plus métal de tous les temps. Des dragons? Vérifier. Feu? Vérifier. Des épées? Vérifier. Il y a, cependant, une fonctionnalité majeure que Skyrim manque depuis des années. Barbes. Oui, il y a des barbes dans Skyrim, mais elles ne sont pratiquement rien comparées à ce qui est proposé dans le mod Beards of Power.

Le mod de Mharlek1 donne à votre personnage la force de barbe qu’il réclame depuis le lancement du jeu il y a neuf ans. Eivor d’Assassin’s Creed Valhalla ne prendra plus la couronne de la plupart des barbes épiques – maintenant votre personnage Skyrim régnera en maître. L’installation du mod Beards of Power vous donnera accès à un certain nombre de longues barbes et moustaches, parfaites pour le dernier Dragonborn.

Vous avez probablement vu quelqu’un dans la vraie vie avec une barbe tressée, mais avez-vous déjà vu une barbe tressée avec de minuscules crânes entre les deux? C’est ce que vous offre le mod Beards of Power – une force sans précédent pour la moitié inférieure du visage de votre personnage. Les fans de ZZ Top adoreront ce mod car vous pourrez enfin créer une version précise de Billy Gibbons.

Beards of Power est disponible chez Nexus Mods et fonctionne parfaitement en tant que mod autonome. Cela étant dit, Beards of Power fonctionne avec le mod Expressive Facial Animation de Niroku si vous souhaitez donner à votre personnage un peu plus de flair. Les humains, les orques et les elfes ont tous accès aux puissantes barbes, bien que les utilisateurs de Khajiit puissent trouver que leurs choix sont considérablement limités en conséquence.

Si vous recherchez encore plus de mods, nous avons une liste des 100 meilleurs mods Skyrim qui vous divertiront pendant des heures. Vous avez assez de Skyrim pour un jour? Nous avons également une liste des meilleurs jeux de dragon sur PC pour garder cette ambiance de métal.