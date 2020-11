Ce mod Skyrim ajoute des câlins

in

Ce n’est pas facile d’être un ami ou un disciple des Dragonborn. Bien sûr, vous pouvez dire à vos proches que vous étiez là lorsque le puissant Dovahkiin a tué ce dragon aîné, a sauvé ce prisonnier ou a pillé une très grande réserve de butin dans une grotte gardée par des brindilles. Mais, se prélasser dans la gloire reflétée n’est parfois pas tout à fait suffisant – c’est là qu’un tout nouveau mod d’appréciation entre amis entre en jeu.

Le nouveau « Je suis heureux que vous soyez ici – un mod d’appréciation pour adepte et conjoint » de WhiteWolf424242 vous permet de faire de grands câlins de Dovah à ceux de votre vie dont vous avez besoin de reconnaissance pour vous suivre dans la bataille ou vous occuper du foyer pendant vous jouez l’élu. Le mod ajoute une animation de câlin et un dialogue associé, et la seule condition, explique le moddeur, est qu’ils doivent être votre suiveur à ce moment-là.

Comme vous pouvez le voir dans le clip ci-dessous, les abonnés répondront même s’ils ont un type de voix de jeu de base, répondant avec de belles choses comme: «Je suis content que nous soyons amis!». Même vieille maison grincheuse, Lydia. Aww.

Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner l’option «Je suis content que vous soyez ici» dans le menu de dialogue avec ce PNJ. Sucré. Jetez un œil au mod en action ci-dessous:

Si vous avez envie de donner à ceux qui sont dans la vie de votre Dragonborn un gros câlin pour leur montrer qu’ils comptent plus pour vous que de sauvegarder dans une bataille ou de serveurs de ragoût lorsque vous rentrez chez vous, vous pouvez trouver le mod sur Nexus Mods ici. Il convient de noter les instructions d’installation du moddeur si vous souhaitez le faire fonctionner correctement, qui sont détaillées sur la page.

Pendant que vous êtes ici, jetez également un coup d’œil à notre liste des meilleurs mods Skyrim, ainsi que des meilleurs jeux RPG et jeux du monde ouvert si vous êtes à la recherche d’autres joyaux à essayer.

