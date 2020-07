Ce mod Diablo 2 le maintiendra à jour comme Blizzard n’a jamais cessé de le développer

in

Les fans de Diablo 2 ont trouvé des moyens de maintenir l’ARPG classique en vie longtemps après que Blizzard soit passé à d’autres jeux. Certains projets montrent à quoi ressemble Diablo 2 en 4K, tandis que d’autres téléportent le jeu ailleurs comme Grim Dawn. Ce mod Diablo 2, cependant, est conçu autour de l’idée de ce à quoi ressemblerait l’ancien jeu PC si le développement ne s’arrêtait jamais.

«Nous améliorons la qualité de vie, rendons les compétences qui étaient mécaniquement limitées par la conception de l’époque plus viables et améliorons de nombreux concepts de conception datés qui n’étaient que le résultat des débuts du développement de jeux», le projet Diablo 2 le plomb nous dit. «Il s’agit essentiellement d’appliquer 20 ans de connaissances sur le RPG et de le rétrocéder à Diablo 2 afin que nous puissions prétendre que le jeu a été corrigé aussi longtemps.

Senpai, chef de projet, explique ensuite que la philosophie de conception consiste à créer plus de builds, d’objets, de contenu de fin de partie et de donner aux joueurs des raisons de se regrouper en ajoutant de nouvelles cartes – qui, selon lui, sont similaires à un système Path of Exile. Il dit également que le mod Diablo 2 comportera de nouveaux donjons pour les groupes qui souhaitent plus de jeu en équipe. Ces donjons sont des contenus secondaires facultatifs qui nécessitent du soutien et des constructions de chars, ce qui, selon lui, est un concept étranger à la plupart des ARPGS.

«Nous essayons de créer un ARPG qui vous permet de jouer comme vous le souhaitez», déclare Senpai Something. « Toute construction, solo, groupe, centrée sur le boss – vous la choisissez et la jouez. »

Les plans de l’équipe pour le mod Project Diablo 2 vont au-delà de sa sortie. Tous les quatre mois, le serveur sera réinitialisé et de nouvelles mises à jour de contenu et d’équilibre seront introduites pour garder l’économie et le gameplay frais.

Comme nous avons vu quelques remasters de fans de Diablo 2 au cours des dernières années, je demande à SenpaiSomething ce qui le rend différent. Il me dit que la principale différence est que l’équipe n’essaye pas de remasteriser le jeu, mais «essaie de créer Diablo 2.5».

«Un remaster est principalement axé sur une refonte graphique alors que cela est plus orienté vers une autre extension de Diablo 2», dit-il. « Cependant, celui-ci diffère en ce sens que nous sommes capables de faire de l’ingénierie inverse sur Diablo 2 et que nous n’essayons pas de créer un » mod « ou un » nouveau jeu « comme la plupart des moddeurs les plus techniques ont tendance à le faire. »

Le projet Diablo 2 est actuellement en version alpha, mais vous n’aurez pas à attendre longtemps pour y jouer vous-même. SenpaiSomething me dit que l’équipe vise à sortir le mod entre la fin de l’été et le début de l’automne pour éviter la réinitialisation de Path of Exile. Il y aura également une version bêta fermée pour certains de leurs patrons, puis une version bêta ouverte de test de résistance pour tout le monde après cela. En attendant, vous pouvez vous connecter au Project Diablo 2 Discord si vous souhaitez vous tenir au courant de ce qui se passe.

Partager : Tweet