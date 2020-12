Ce mod Crusader Kings 3 vise à vous permettre de jouer à toute la Terre du Milieu du Seigneur des Anneaux

L’histoire médiévale réelle est formidable et tout, mais soyons honnêtes – tout un tas de nerds, moi y compris, connaissent mieux la Terre du Milieu et Westeros que l’Europe historique. Heureusement, les mods de conversion totale Crusader Kings 3 commencent à arriver, y compris Le Seigneur des anneaux: Realms of Exile, qui vise finalement à rendre toute la Terre du Milieu jouable.

La première version de Realms of Exile se concentre sur trois factions et chefs jouables. Ceux-ci incluent le roi Theoden de Rohan et Saruman d’Isengard, mais les factions incluent également Wulfgar Brynjarsson de Dunland, créé à l’origine dans le mod Age of the Ring pour Battle for Middle-Earth. (Les univers de mods sont apparemment en collision!)

Cette première version commence en l’an 3000 du troisième âge, peu de temps avant la fête d’anniversaire de Bilbo dans la première partie du Seigneur des anneaux. L’accent est mis sur les Riders of Rohan car ils sont assaillis à la fois par des bandits et les forces de Saruman – mais, bien sûr, il s’agit de Crusader Kings, vous pouvez donc prendre n’importe quelle faction dans n’importe quelle direction. Je suppose que cela inclut la séduction de Saroumane et la construction d’un empire cheval-orque qui empêche la guerre de l’anneau de se produire.

Le mod est disponible à la fois sur Paradox Plaza et sur le Steam Workshop.

# CK3Mod Monday # CK3 LotR: Realms in Exile est sorti! Il présente The Riders of Rohan car ils sont assaillis sur trois fronts par les bandits sorciers Saruman, Dunlendings et Leofring.► ParadoxPlaza: https://t.co/DAnfv0ssvk► Steam Workshop: https://t.co/git3fhyf4F pic. twitter.com/p1qVOrrDBq – Crusader Kings III (@CrusaderKings) 30 novembre 2020

