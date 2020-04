Ce mec de Delhi a fait un voyage au Ladakh sur sa splendeur de héros avec sa femme

Ce couple de Delhi a fait un voyage de Delhi au Ladakh avec un Hero Splendor 100cc, ce que nous ne pouvons même pas imaginer faire. Voici leur histoire et leur expérience.

Nous avons tous prévu de faire un road trip à Manali ou Leh Ladakh au moins une fois dans une vie. Heureusement, ces gens y parviennent alors que d’autres se demandent encore comment et quand. Ce type a décidé de réaliser le rêve de voyage de beaucoup, même sans Royal Enfield ou toute autre moto de croisière.

Deepika et Pawan Shakya, un couple de Delhi, ont fait un voyage au Ladakh avec une Hero Splendor 100cc. Une chose scandaleuse est de faire un voyage au Ladakh qui est de 1000 km d’un côté, sur une moto de banlieue. Pour couronner le tout, ils ont fait le voyage avec deux personnes sur le vélo. Rien qu’en l’entendant, l’expérience semble fatigante mais quelque chose de très intéressant.

Le couple a commencé son voyage sur un Hero Splendor 2016 de West Delhi avec un autre pilote qui était sur RE Thunderbird 350. Après avoir voyagé pendant près de 13 heures, ils ont fait le premier grand arrêt à Manali. Après avoir obtenu des permis pour Rohtang Pass, le couple est parti vers Rohtang et y a passé une nuit.

Ce Hero Splendor devait également traverser la rivière avec un autre TVS Jupiter. Enfin, après de nombreux obstacles, le couple a atteint Leh le jour 5. La température était vers le point de refroidissement tous les soirs et malgré tout, le Splendor a survécu. Après quelques jours à Leh et au Ladakh, le couple s’est dirigé vers le Cachemire pour passer du temps à Srinagar.

Le voyage total était de 14 jours dont, ils sont partis pour Jalandhar le jour 13 de Ramban. Après un séjour d’une nuit à Jalandhar, le couple est parti à 9 heures du matin et a atteint Delhi au coucher du soleil. Nous ne pouvons même jamais penser à faire un voyage de 14 jours sur un vélo comme Splendor. Pour plus de détails sur l’expérience, vous pouvez vous diriger vers ce lien.

Le gars voulait montrer que pour faire un voyage à vélo, vous n’avez pas toujours besoin d’un gros vélo. Et il l’a prouvé en faisant le voyage le plus aventureux et l’un des plus difficiles en Inde. Maintenant, nous sommes coincés dans nos maisons en raison du verrouillage à l’échelle nationale. Après avoir lu cette histoire, beaucoup d’entre eux sont sûrs d’avoir tous les bleus du voyage.