Ce Maruti S-Cross peut sembler simple mais produit près de 200 BHP!

Ce Maruti S-Cross modifié obtient des ajustements cosmétiques mineurs mais sous le capot, de sérieuses modifications de performances sont effectuées.

Maruti S-Cross est un SUV multisegment qui a été temporairement abandonné en Inde. Bientôt, il obtiendra un moteur essence remplaçant son moteur diesel Multijet 1,3 litre. En raison des normes BS6, Maruti a complètement arrêté ses moteurs diesel en Inde. Il y a quelques mois, Maruti a également lancé la Vitara Brezza Petrol.

Voici un exemple modifié de la Maruti S-Cross qui obtient des modifications de performances incroyables. Le modèle en question est le diesel S-Cross 1,6 litre qui a été interrompu il y a quelques années. Le moteur dans son état d’origine a produit 118 ch et produit désormais 195 ch et 430 Nm de couple maximal.

430 Nm de couple, c’est plus que beaucoup de gros VUS en Inde et c’est quelque chose que nous voulons essayer. Sous le capot, vous obtenez la mise à niveau de l’ECU Wolf Performance Performance de Stage 3, la mise à niveau Garrett Turbo et une mise à niveau Intercooler. Ce n’est pas seulement ça. De plus, il reçoit le tuyau de descente Blackworatks De-Cat SS304 avec un silencieux Borla ProXS et un système d’admission d’air redirigé personnalisé.

À l’intérieur de la cabine, vous pouvez voir les mesures de suralimentation automatique et de pyromètre, qui s’ajoutent à l’expérience de conduite. Les améliorations cosmétiques comprennent des phares fumés, des jantes Lenso Project D de 17 pouces enveloppées de caoutchouc Michelin Pilot Sport 4 225/50/17 et des entretoises de roue arrière de 20 mm. Tous les détails chromés ont été supprimés de la voiture.

Pour garantir que toutes ces performances élevées sont sans danger pour le conducteur, le propriétaire a également installé des plaquettes de frein EBC Greenstuff. Cette S-Cross peut passer de 0 à 100 km / h en seulement 6,7 secondes à plat. Quoi qu’il en soit, le Maruti S-Cross 1.6D a eu une excellente expérience de conduite en plus du multisegment étant une excellente machine de manutention. Vous pouvez consulter sa vidéo d’accélération ci-dessous.

Maruti S-Cross obtiendra un moteur à essence à quatre cylindres de 1,5 litre qui produit 104 ch et 138 Nm de couple maximal. Le moteur sera accouplé à un MT à 5 vitesses et à un convertisseur de couple à 4 vitesses AT. Compte tenu de son prix attendu, il sera un rival de Renault Duster et une alternative moins chère à Kia Seltos et Hyundai Creta.