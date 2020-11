Ce film est vraiment bon – / Film

(Bienvenue dans The Unpopular Opinion, une série dans laquelle un écrivain défend un film très décrié ou jette son dévolu sur un film apparemment aimé de tous.)

Avant qu’Adam Sandler ne nous frappe avec sa période de vacances paresseuses (vous savez de quels films je parle), il était toujours facile d’identifier son pire film: Petite Nicky. Le film était un désastre financier, son premier flop après une montée imparable du succès culte Billy Madison au grand succès Grand papa. Encore plus douloureux, c’était un désastre financier sur un swing très ambitieux, au niveau de l’histoire. Un film où Sandler s’occupe d’un enfant avec un adorable trouble de la parole est presque mathématiquement certain de réussir. Un film où Sandler utilise un trouble de la parole odieux pour jouer le fils de Satan ne l’est pas.

Petite Nicky prouvé que Sandler avait des limites et se démarque par conséquent comme un fléau sur sa filmographie. Vingt ans plus tard, cependant, le moment est venu d’éliminer ce fléau et de le mettre à sa place (je ne sais pas, Des histoires au coucher peut être). Petite Nicky règles et il est grand temps que plus de gens le comprennent.

Weird Sandler est le meilleur Sandler

Depuis ses jours Saturday Night Live à la joie loufoque de Hubie Halloween, La voix comique d’Adam Sandler est la mieux adaptée à l’absurdité, encore mieux si les personnages qu’il incarne sont eux-mêmes absurdes. C’est pourquoi il est généralement plus drôle qu’Adam Sandler joue un personnage avec une voix étrange qui le fait directement partie de la comédie plutôt qu’un simple homme hétéro qui la commente.

Dans Petite Nicky, Sandler n’a pas seulement une voix étrange, il fait tout un corps étrange, parlant du côté de sa bouche comme une mauvaise impression de Sylvester Stallone et passant la majeure partie du film penché comme une personne âgée. Même si vous aimez ce genre de choses, c’est beaucoup.

Mais c’est aussi un morceau avec tout le reste. Il n’y a pas grand-chose dans Petite Nicky ce n’est pas exacerbé. Nous pouvons blâmer une partie de cela sur l’histoire axée sur la fantaisie, mais même cela n’explique pas tout à fait pourquoi Patricia Arquette dépeint une sorte d’enfant adulte, Popeye’s Fried Chicken semble être le seul aliment sur Terre, ou Rodney Dangerfield vient de traîner dans L’enfer sans maquillage démoniaque. Pourquoi le personnage arbitre de Dana Carvey doit-il être un vieil homme avec une voix très haute? Pourquoi est-ce Henry Winkler qui se fait attaquer par les abeilles (deux fois)? Qui sait! Tout est bizarre, donc ce n’est pas si désastreux pour le personnage principal du film d’être aussi complètement bizarre. Et ce n’est pas comme s’ils ne faisaient pas de commentaires ou de blagues aux dépens de Nicky. En fait, c’est à peu près tout ce qu’ils font.

Courir des blagues à gogo

Les gags courants sont un pilier de la comédie d’Adam Sandler et Petite Nicky en présente une tonne. Du prêtre aveugle de Quentin Tarantino qui se fait mal à plusieurs reprises en fuyant Nicky, à la romance en cours entre Kevin Nealon et son amant Sasquatch Demon, en passant par le camée pervers de Clint Howard qui ne semble jamais se terminer (euh, Clint Howard de l’ère 2000 avait un corps étonnamment gentil) , Petite Nicky parvient à créer tout un écosystème d’in-blagues à apprécier en seulement 90 minutes. En conséquence, les nombreuses cartes de titre de personnage «où ont-ils fini» avant le générique de fin sont plus satisfaisantes que vous ne le pensez.

Et puis il y a les gags en cours d’exécution qui couvrent plus d’un film. Par exemple, le gars «You Can Do It» de Rob Sneider fait une apparition. Les copains réguliers de Sandler (Peter Dante, Jonathan Loughran, Allen Covert) ont des rôles importants. Carl Weathers apparaît même au paradis en tant que Chubbs, son incroyable Joyeux Gilmore caractère (avec les deux mains intactes). Cela vous fait en quelque sorte souhaiter que vous regardiez un film de Chubbs, mais vous êtes également reconnaissant de revoir le gars. Petite Nicky peut être une valeur aberrante, mais c’est toujours une Happy Madison de bout en bout.

Nous ne savions pas à quel point nous l’avions

Petite NickyL’échec de Sandler a enseigné à Sandler une leçon malheureuse sur le fait de devenir bizarre avec sa narration. Que ce soit le film ou non, c’était un effort fou de faire une comédie surnaturelle sur le fils de Satan face à la Terre à un moment où Adam Sandler marquait avec succès son attrait romantique dans des films comme Le chanteur de mariage. La prochaine fois que Sandler revisiterait un sujet aussi sombre, ce serait en animation, Hôtel Transylvanie forme. Ce n’est pas que Sandler ne soit plus jamais devenu sauvage, mais il n’a certainement jamais ce sauvage encore, pas dans l’un de ses propres films du moins.

Et évalué par rapport à d’autres films de Sandler de son début, cette folie est la seule partie de Petite Nicky qui se démarque. Le reste semble beaucoup moins offensif rétrospectivement, en particulier étant donné à quel point la production de Sandler deviendrait plus fade et conservatrice. Maintenant, plutôt que d’être la seule marque noire sur une carrière par ailleurs parfaite, Petite Nicky ressemble à une saveur unique et rafraîchissante, le seul film d’Adam Sandler où vous pouvez voir un mec avec des seins sortir de sa tête, ou un chien qui parle pisser une flèche sur quelqu’un, ou Ozzy Osborne mordre la tête d’une chauve-souris CG. Cela seul vaut la peine d’être réévalué. Eh bien, cela et les parties où Jon Lovitz est chassé par un corbeau excité.

