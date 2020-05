Ce domaine Tata modifié définit ce qu’est une modification de bon goût!

Ce Tata Estate modifié est originaire du Kerala et bien que les extérieurs aient été conservés pour la plupart d’origine avec des ajustements subtils, les intérieurs ont été complètement transformés pour vous faire passer des semaines à l’intérieur.

Tata Motors est l’un des premiers constructeurs locaux en Inde et ils avaient à l’époque de nombreuses voitures originales bien en avance sur leur temps. D’accord, beaucoup connaissent maintenant la Tata Sierra après que la plaque signalétique a vu une renaissance à l’Expo Auto 2020. Mais il y avait une autre voiture Tata que beaucoup d’entre vous ne connaissent peut-être pas. C’était le Tata Estate et oui, comme son nom l’indique, c’était un break d’un fabricant indien des années 90. Bien que le domaine n’ait jamais eu autant de succès commercial que la Sierra, il est plutôt orné de passionnés et certains ont même réussi à garder un exemple bien entretenu. Ici, nous avons un Tata Estate modifié qui est encore plus souhaitable que d’autres.

Comme la plupart des autres voitures modifiées avec goût du pays, ce domaine est également originaire de Kerela. Il a été restauré par Cochin Cartel basé à Kerela et nous devons dire que le travail de resto-modification l’a rendu beaucoup plus souhaitable. Le design extérieur n’a pas été beaucoup altéré mais les touches subtiles lui donnent un aspect très frais. La voiture obtient un nouveau travail de peinture bleu grisâtre qui convient vraiment à la voiture. La calandre est entièrement noire sans le logo Tata et les phares sont également entourés de noir. Les lampes frontales sont toujours d’origine, mais ont été nettoyées pour leur donner un aspect neuf. Les pare-chocs sont également d’origine mais sont désormais peints dans la couleur de la carrosserie avec les rétroviseurs extérieurs. Les roues sont cependant neuves et sont en alliage noirci.

Le vrai travail de modification a été effectué sur les intérieurs. Ce domaine est enveloppé dans un beau cuir marron matelassé pour toute la sellerie. Les coutures en diamant sur les sièges et les garnitures de porte lui donnent un aspect extrêmement luxueux et haut de gamme. Le cuir marron recouvre également le panneau central et il y a des surpiqûres partout. Même le levier de frein à main obtient la couverture en cuir. L’intérieur semble presque appartenir à une voiture classique premium de l’époque.

Le design du tableau de bord reste identique à la couleur d’origine et les parties noires autour des évents AC, la boîte à gants et d’autres bits ajoutent du contraste aux intérieurs bruns. L’unité de contrôle AC d’origine a été conservée mais tous les interrupteurs sur la partie inférieure du tableau de bord sont de nouveaux interrupteurs à bascule. Ces commutateurs sont pour les phares, la stéréo, les essuie-glaces et d’autres fonctionnalités de la voiture. Les interrupteurs à bascule sont même livrés avec des couvercles qui ajoutent un élément unique supplémentaire aux intérieurs.

Nous ne savons pas si ce domaine est également venu avec un moteur modifié. La voiture d’origine était propulsée par un moteur diesel à quatre cylindres de 1,9 L à aspiration naturelle provenant de Peugeot. Le moteur a produit 67 ch et 118 Nm de couple maximal et il est venu avec une transmission manuelle à 5 vitesses. Les break n’ont jamais vraiment eu beaucoup de succès en Inde et plusieurs autres constructeurs dont Skoda, Maruti Suzuki et Fiat se sont essayés à cet espace mais rien ne s’est vraiment démarqué. C’est surprenant car les voitures familiales auraient pu être très pratiques pour l’Inde. Cela aurait pu aussi être une saine diversité dans la mer des VUS que l’on trouve maintenant sur notre marché.