Ce demi-frère Deepfake avec Arnold Schwarzenegger remplaçant Will Ferrell est un voyage mental

Je ne dis pas ça Jumeaux 2 n’est pas une cause valable, mais cela fait plusieurs années que cette idée a échoué. Et peut-être une autre comédie de Schwarzenegger dans la veine de Demi frères et co-vedette Sylvester Stallone pourrait être la clé pour mettre plus d’essence dans le réservoir. Ou, à tout le moins, lisez en direct le Demi frères script avec Stallone, Schwarzenegger et autant de stars d’action des années 80 et 90 que vous pouvez accrocher pour l’événement. Tant que Richard Jenkins et Mary Steenburgen jouent toujours les parents, tout le reste est à gagner! Pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est de profiter de cet ingénieux deepfake et d’espérer que cette idée de lecture en direct parviendra d’une manière ou d’une autre aux bonnes personnes.