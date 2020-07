Ce casque Sennheiser de haute qualité à dos ouvert est 27% de réduction aux États-Unis

Les meilleurs casques de jeu sont de toutes formes et tailles, des énormes merveilles audiophiles à dos ouvert aux boîtes fermées bon marché et gaies, mais pour une qualité sonore, les écouteurs à dos ouvert sont là où ils en sont. Bien qu’ils laissent le son entrer et sortir un peu plus facilement, le paysage sonore ouvert produit par une paire d’écouteurs à dos ouvert est inégalé.

Le Sennheiser GSP 500, maintenant en vente à 27% de réduction à 168 $ sur le site américain d’Amazon, est l’un de ces casques à dos ouvert, et il prend la qualité audiophile de la société et l’enveloppe dans un ensemble de casque de jeu. Ne vous attendez pas non plus à quelque chose de trop criard ou flashy – ce casque est subtil avec juste la bonne quantité de couleur et de forme. Et c’est aussi très confortable.

Il possède une gamme de fréquences de 10 Hz à 30 000 Hz, et ces fréquences proviennent de certains pilotes d’aimants en néodyme qui produisent un paysage sonore large et spacieux, aidé par le dos ouvert. De nombreux casques à dos ouvert souffrent dans le département des basses par rapport aux écouteurs fermés, mais ce n’est pas le cas avec le GSP 500 – en fait, nous pensons que c’est en fait le meilleur casque pour les basses.

Ce que vous voulez avec un casque à dos ouvert, c’est un casque qui parvient à générer un paysage sonore large et authentique sans perdre trop de basses – mais vous voulez également que les basses soient tempérées avec raison, contrairement à de nombreux casques de jeu qui semblent penser plus basse, vous pouvez cogner les tympans de quelqu’un, plus il l’appréciera. Le GSP 500 coche très bien cette case, et avec ce prix réduit, vous obtenez une qualité sonore inégalée dans d’autres casques de jeu de cette gamme de prix.

Acheter maintenant

Cependant, ce ne serait pas un casque de jeu sans autres fonctionnalités. Le Sennheiser GSP 500 est livré avec un micro antibruit, un serre-tête réglable et des commandes de volume sur l’oreillette. Les coussinets d’oreille sont en faux suède et devraient être confortables pendant de longues sessions de jeu sans coller à la peau.

Dans l’ensemble, pour 61 $ de moins que son prix de détail, vous obtenez un casque de jeu solide et complet qui offre l’audio de haute qualité légendaire de Sennheiser dans un ensemble orienté jeu – vous ne pouvez pas demander beaucoup plus que cela.

Partager : Tweet