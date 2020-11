Ce camée d’Alex Trebek ‘Cheers’ vous laissera dans les points (vidéo)

Alex Trebek était si connu comme l’animateur de «Jeopardy!» qu’il a fait des camées mémorables dans ce rôle dans d’autres émissions populaires, notamment «Cheers» et «The Golden Girls».

Dans un épisode de 1990 de «Cheers» intitulé «Qu’est-ce que… Cliff Clavin», Cliff (John Ratzenberger) apparaît dans le jeu télévisé lors de l’un de ses enregistrements à distance à Boston, où se trouve la barre titulaire.

Mailman Cliff semble surpassé par ses adversaires – un médecin et un avocat – jusqu’à ce que les catégories apparaissent, y compris les fonctionnaires, les timbres du monde entier, les mères et les fils, la bière, les anecdotes de bar et le célibat.

« Cliff, puis-je vous demander de choisir une catégorie et un montant? » Demande Trebek.

«Pourquoi ne choisissez-vous pas celui que vous voulez. Je me sens chanceux aujourd’hui. Woohoo », répond Cliff avec confiance.

Nous ne gâcherons pas la fin pour vous, mais disons simplement que Cliff n’a pas courtisé après Final Jeopardy! Découvrez le clip hilarant ci-dessus.

Trebek s’est également joué dans un épisode de 1992 de «The Golden Girls» intitulé «Questions and Answers». Dans un complot similaire, Dorothy (Bea Arthur) auditionne pour la série lorsqu’elle s’arrête à Miami. Ses adversaires sont sa colocataire naïve Rose (Betty White) et un idiot Charley (David Leisure). En tant qu’enseignante, Dorothy construit une avance considérable et pense qu’elle a le jeu dans le sac.

En prime, il y a une blague à ne pas manquer sur le président sortant Donald Trump à environ les deux tiers du chemin. Découvrez le clip «Golden Girls» ci-dessous. Il y a aussi une apparition du regretté créateur de «Jeopardy !,» Merv Griffin.

Trebek est décédé paisiblement dimanche après avoir lutté contre un cancer du pancréas. En plus des camées mentionnés ci-dessus, il est également apparu sur «How I Met Your Mother», «The Simpsons», «The Nanny», «Seinfeld» et plus encore.