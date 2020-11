Ce bruit mystérieux PS5 pourrait ne pas être le gémissement de la bobine après tout

La semaine dernière, nous avons signalé que les utilisateurs de PlayStation 5 se plaignaient d’un mystérieux «bourdonnement» lorsqu’ils jouaient à des jeux. Certains utilisateurs ont émis l’hypothèse que le son provenait du lecteur de disque, mais les propriétaires de console numérique se sont également plaints du bruit, de sorte que le consensus général était qu’il s’agissait du gémissement de la bobine de la console.

Alors que le bruit était tolérable pour certains, d’autres ont posté des vidéos montrant à quel point c’était ennuyeux pour eux, mais compte tenu des pénuries d’approvisionnement de la PS5, les gens ont hésité à envoyer leurs unités pour réparation ou remplacement. Au milieu de tout cela, un utilisateur de Twitter semble avoir compris ce qui faisait que sa console faisait du bruit.

L’utilisateur Frank_Supercell (via PushSquare), un ancien de Blizzard Entertainment, a décidé de démonter sa console et a remarqué qu’une étiquette collante autour du ventilateur se détachait et gênait. Une fois qu’il s’est débarrassé de cela, cela a réglé son problème.

@PlayStation Le bruit du ventilateur semble interrompu lors du premier démarrage et reste ainsi. Version du disque. Peut être entendu dans tout l’appartement. Fan en brique? Dois-je retourner chez le détaillant et combien de temps devrai-je attendre un remplacement? D’autres solutions?# ps5 #ventilateur #bruit pic.twitter.com/ynVZSGWq38 – Frank ™ (FS7N) | WFH (@Frank_Supercell) 20 novembre 2020

Mise à jour Corrigé! Éliminé les gémissements de bobine

Son reproduit avec de l’air (débranché)

Son pas des roulements (côté) Objet sur le chemin? Utilisé Security Torx pour ouvrir le boîtier du ventilateur et a constaté qu’une étiquette collante était perdue et gênait. Étiquette supprimée. Problème résolu. pic.twitter.com/blqHuER44L – Frank ™ (FS7N) | WFH (@Frank_Supercell) 20 novembre 2020

Les opinions sont partagées sur le point de savoir si cela annule ou non la garantie de la PS5 (apparemment, vous n’avez pas à retirer l’autocollant de garantie), alors nous ne recommande pas essayez ceci si vous êtes préoccupé par la garantie ou si vous endommagez votre console. Il convient également de noter que ce n’est peut-être pas le problème dans le cas de tout le monde.

Nous mettrons à jour nos lecteurs quand / si Sony émettra une réponse officielle.