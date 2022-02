Ce bébé est né le 22/02/2022 à 02h22 dans la salle d’accouchement n°2 !

Aberli et Hank Spear n’oublieront probablement jamais le jour où leur fille est née, car cela s’est passé le 22 février 22 à 2 h 22, dans la salle d’accouchement numéro 2.

Cette remarquable date de naissance palindromique a eu lieu au centre médical régional Alamance de Burlington, en Caroline du Nord. Les Spears ont nommé leur fille Judah Grace environ 10 heures après l’accouchement d’Aberli.

Aujourd’hui est un « jour des deux » très spécial pour ce nouveau-né et sa famille », a écrit Cone Health sur Twitter et Facebook mardi après-midi. Selon l’hôpital, le bébé Judah est une prière exaucée pour sa famille.

« Judah Grace Spear est née le 22 février 22 à 2 h 22 du matin au centre médical régional d’Alamance, dans la salle de travail et d’accouchement 2 », poursuit le réseau hospitalier. « Maman Aberli est une survivante du lymphome de Hodgkin, et les traitements anticancéreux nécessaires qu’elle a subis ont rendu la grossesse improbable. »

« Le nom de Judah Grace correspond parfaitement à son histoire. Judah signifie ‘louange’ – et elle est une bénédiction pour sa famille », a écrit Cone Health. « Nous sommes tellement heureux pour cette douce famille ! Joyeux anniversaire, Judah Grace ! »

Today is an extra special “twos-day” for this newborn and her family! Judah Grace Spear was born on 2/22/22 at 2:22 a.m. at Alamance Regional Medical Center – in labor and delivery room 2! (1/3) pic.twitter.com/4t15siWeRY

— Cone Health (@ConeHealth) February 22, 2022