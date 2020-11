CDPR confirme Cyberpunk 2077 Cross Save pour PlayStation

CD Projekt RED a confirmé que les joueurs PlayStation 4 pourront effectuer une sauvegarde croisée Cyberpunk 2077 progressez et reprenez là où ils sont partis sur la PlayStation 5.

Il va sans dire que vous devrez vous assurer de vous connecter avec le même compte PSN pour continuer à jouer via la rétrocompatibilité. Voici ce que vous devez faire, selon le développeur:

1. Connectez-vous à votre compte PlayStation Plus et téléchargez vos sauvegardes ou

2. Transférez vos données via un câble LAN ou une connexion sans fil (WiFi) ou

3. Utilisez un périphérique de stockage compatible pour copier et transférer vos sauvegardes sur le même compte PSN sur PlayStation 5.

Cyberpunk 2077 sortira le 10 décembre. CD Projekt RED a déclaré qu’il détaillerait le DLC du jeu après sa sortie suite au récent retard. De plus, nous recevrons des nouvelles du multijoueur au premier trimestre de 2021. Soyez assurés, le jeu est définitivement sur la bonne voie cette fois car ses disques ont été repérés dans la nature.

« En ce qui concerne la fuite, heureusement, il n’y avait pas trop de spoilers parce que c’est la chose la plus moche – installer le jeu avant sa sortie », a déclaré le directeur du studio Adam Kiciński lors d’un récent appel aux résultats. «Ce n’était pas dangereux, même si chaque fuite est mauvaise, mais en ce qui me concerne, il n’y a pas d’impact négatif de la fuite.»

Apparemment, Keanu Reeves a déjà joué Cyberpunk 2077 et il semble être un fan. « Il a joué le match, mais pour autant que je sache, il ne l’a pas encore terminé », a révélé Kiciński. «Mais définitivement, il a joué le jeu et il adore ça.

[Source: CDPR, Seeking Alpha]