CD Projekt RED Competition en soi après The Witcher 3

Après le lancement de The Witcher 3: Wild Hunt en 2015, presque personne ne s’opposerait à l’idée que CD Projekt RED avait établi une nouvelle référence en termes de RPG d’action en monde ouvert. Fallout 4 a frappé les étagères des magasins plusieurs mois après, mais se sentait sans doute un peu daté en comparaison. Depuis lors, il semble qu’aucun autre titre du genre n’ait atteint la barre établie par CD Projekt dans la dernière aventure de Geralt. Le studio a apparemment remarqué quelque chose de similaire et se sent plus en compétition en lui-même dans la perspective de Cyberpunk 2077.

Le concepteur de niveaux Max Pears a exprimé cette notion dans une interview pour le numéro de septembre 2020 du magazine EDGE. Le développeur a précisé que ses commentaires n’étaient pas destinés aux autres développeurs. Il a déclaré à la publication:

… Il n’y a pas de mauvais sang ou de mauvaise volonté envers les autres studios ou les autres jeux parce que tout le monde dans cette industrie fait avancer le médium ensemble. Mais surtout venant de The Witcher III, qui a été un énorme succès avec un monde si formidable que les gens ont passé des heures à explorer, c’est vraiment une compétition et une compréhension différente en nous-mêmes en tant qu’équipe. Nous avons déjà établi la référence dans un jeu précédent et nous essayons toujours de faire de même. Il s’agit donc de toujours passer à travers et d’essayer d’améliorer les choses, mais c’est aussi de comprendre qu’il y a une différence et de demander comment nous poussons ces différences à être un avantage. Mais oui, nous essayons toujours de créer des jeux novateurs et révolutionnaires.

Bien sûr, la question consiste maintenant à savoir si Cyberpunk 2077 élèvera la barre à part entière. Il semble certainement que tous les bons ingrédients sont en place pour un tel exploit. D’une part, le titre de science-fiction comportera un monde plus petit, mais beaucoup plus dense que The Witcher 3. Récemment, le studio a également taquiné une foule de personnages convaincants, qui devraient tous apporter quelque chose de distinctif Cyberpunk 2077 univers.

CD Projekt RED apportera Cyberpunk 2077 sur PS4, PC et Xbox One plus tard dans l’année, le 19 novembre.

[Source: EDGE Magazine via Wccftech]