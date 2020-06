CCXP19: Amazon confirme la présence de la série originale The Boys, The Expanse et Star Trek: Picard

O Amazon Prime Video a confirmé sa participation à CCXP 2019, qui se déroule du 5 au 8 décembre à São Paulo Expo. Le service de streaming mondial sera présent à l’événement avec plusieurs talents de la série Amazon originale, en plus d’un stand de plus de mille mètres carrés, qui promet de transporter le public dans l’univers de certaines de ses séries les plus réussies et de certains de ses titres les plus populaires. attendu.

Le 6 décembre, à 18h30, le public du CCXP pourra visiter l’auditorium Cinemark XD pour une véritable prendre le contrôle Prime Video, avec une série de panneaux de la série suivante:

Les garçons : la série à succès mondiale originale Amazon qui a amené l’univers des super-héros à un nouveau niveau sera représentée au CCXP par certains des principaux héros et méchants de la série, y compris Erin Moriarty (Starlight), Karen Fukuhara (The Female) et Antony Starr ( Homelander). La deuxième saison des Boys est en production avec une date de sortie en 2020.

Star Trek: Picard: Santiago Cabrera (Cristobal 'Chris' Rios), Michelle Hurd (Raffi Musiker), Isa Briones (Dahj) et Jonathan del Arco présentent aux fans brésiliens la série tant attendue de la saga, qui s'ouvrira sur Prime Video le 24 janvier 2020.Star Trek: Picard met en vedette Sir Patrick Stewart revivant son rôle emblématique de Jean-Luc Picard, qu'il a joué pendant sept saisons dans la sérieStar Trek: la prochaine génération. Ce nouveau chapitre de la saga suit ce personnage classique dans un nouveau voyage dans sa vie.

Prime Video amènera également des acteurs de certaines de ses séries nationales originales, qui seront révélées lors de l’événement.

Tous les participants à CCXP auront la chance de s’immerger dans l’univers Prime Video à travers des expériences inspirées de certaines des principales séries originales d’Amazon, telles que Les garçons, Carnival Row, L’étendue, Star Trek: Picard et Dieux américains. Les visiteurs auront également la possibilité d’interagir avec les appareils Amazon Echo et Alexa, récemment lancés au ..