CBS prévoit un redémarrage de «The Beach Watchers» avec la distribution originale

Paradoxalement, la nostalgie est la dernière mode. Rare est le moyen qui ne reprend pas les phénomènes du passé pour reconquérir le public du présent, à partir d’une base de succès avérée pour réduire le risque de réaliser un nouveau projet. Dans le cas de la télévision, des titres tels que «Sensation de vivre», «MacGyver» ou «Forced parents», entre autres, Ils ont sauté dans le train du renouveau, qui pourrait bientôt accueillir une autre série emblématique.

David Hasselhoff dans «Les observateurs sur la plage»

Tout au long des années 1990, «The Beach Watchers» s’est imposé comme l’une des productions télévisées les plus suivies au monde. Sur la base de ce précédent, CBS pourrait envisager de récupérer l’équipe de sauveteurs la plus populaire de l’histoire. Cela a été confirmé par l’un des acteurs d’origine, David Chokachi, lors de son discours sur le podcast The Production Meeting: « Juste avant COVID, il y avait des discussions pour redémarrer la série. «

Et ce ne serait pas tout, car Chokachi et plusieurs collègues de l’ancien casting pouvaient parrainer le projet en y participant. « Ils allaient ramener trois des habitués de la série originale, et j’ai découvert que j’étais l’un d’eux« , a assuré Chokachi, qui a joué Cody Madison dans la seconde moitié de la fiction, bien que les informations qu’il n’a pas partagées soient les deux noms qui ont été considérés comme l’accompagnant dans le redémarrage hypothétique.

Plombé par le film

Ce retour interviendrait deux décennies après la fin de la production d’origine. Un délai qui aurait pu être plus court si le film sorti en 2017, avec Zac Efron et Dwayne Johnson devant, avait été mieux accueilli. « Ils ont relancé presque toutes les séries des années 90 et la moitié ont été des succès« , A reconnu Chokachi, révélant que CBS a fini par reporter le retour de » The Beach Watchers « : »Donc, le film est sorti et a écrasé toute idée. CBS allait faire la série, je les ai rencontrés et un localisateur. Et quand le film CBS est sorti, il a préféré aller de l’avant avec ‘Magnum’ cette année-là. «