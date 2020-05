CBS est le réseau de télévision le plus regardé pour la 12e année consécutive – betanewsfr

Le gagnant, et toujours champion, est CBS.

Le réseau Tiffany a terminé la saison de télévision traditionnelle, qui s’est terminée la semaine dernière, en tant que diffuseur le plus regardé pour la 12e année consécutive, a déclaré la société Nielsen.

CBS a remporté 17 des 18 dernières années, la seule exception à venir lorsque Fox est arrivé en tête du palmarès «American Idol».

CBS a gagné pendant si longtemps que la distinction a perdu une grande partie du sens qu’elle avait au début de la séquence. Les réseaux de diffusion ne dominent plus le paysage télévisuel comme ils le faisaient auparavant et, avec les réseaux de diffusion en continu et par câble, une grande partie du mix, la télévision n’éteint pas efficacement les lumières de l’été comme elle le faisait auparavant.

Le classement de Nielsen ne reflète pas non plus le nombre de téléspectateurs diffusés de programmes donnés en dehors d’une fenêtre de sept jours dans laquelle ils ont été diffusés pour la première fois.

« Sunday Night Football » de NBC est le programme régulier le plus regardé de l’année, à l’automne lorsque les sports étaient à la télévision. « NCIS » était la série scénarisée la plus populaire pour la première fois depuis la saison 2012-13, avec « Young Sheldon » comme comédie la mieux notée.

Trois des quatre meilleurs réseaux ont perdu leur audience par rapport à la saison dernière, ce qui n’est pas inhabituel à l’ère des choix de divertissement.

CBS a enregistré en moyenne 7,58 millions de téléspectateurs en prime time, en baisse de 15% par rapport à la saison dernière, a déclaré Nielsen. La deuxième place de NBC a atteint en moyenne 6,5 millions de téléspectateurs, en baisse de 10% par rapport à l’an dernier et la quatrième place, ABC, 5,4 millions, en baisse de 4%.

Fox a augmenté de 17% à 6,3 millions, principalement parce que le réseau avait un ensemble de matchs de la NFL jeudi soir à l’automne qu’il n’avait pas la saison précédente. Les notes de Fox ont également été jugées en montrant le Super Bowl en février.

En route vers un été plus calme, CBS a gagné en prime time la semaine dernière, avec une moyenne de 4,1 millions de téléspectateurs. NBC était deuxième avec 3,6 millions de téléspectateurs, Fox avec 2,88 millions et ABC avec 2,85 millions. Univision comptait 1,5 million de téléspectateurs, ION Television, 1,2 million, Telemundo, 810 000 et CW, 680 000.

Fox News Channel est en tête des réseaux câblés, avec une moyenne de 3 millions de téléspectateurs en prime time. MSNBC en comptait 1,8 million, CNN 1,35 million, TLC 1,25 million et HGTV 1,21 million.

«World News Tonight» d’ABC a été en tête des bulletins de nouvelles du soir, avec en moyenne 9,6 millions de téléspectateurs la semaine dernière. Les « Nightly News » de NBC en avaient 8,5 millions et les « CBS Evening News » 5,8 millions.

Pour la semaine du 18 au 24 mai, les 20 meilleurs programmes de télévision, leurs réseaux et leur audience:

1. «The Masked Singer», Fox, 9,01 millions.

2. «The Voice» (lundi), NBC, 7,64 millions.

3. «The Voice» (mardi, 21 h), NBC, 7,55 millions.

4. «NCIS» (mardi), CBS, 6,74 millions.

5. «Qui veut devenir millionnaire», ABC, 5,97 millions.

6. «FBI» (mardi), CBS, 5,62 millions.

7. «Young Sheldon», CBS, 5,47 millions.

8. «Man With a Plan», CBS, 5,43 millions.

9. «The Voice» (mardi, 20 h), NBC, 5,17 millions.

10. «NCIS» (mercredi), CBS, 4,92 millions.

11. «Maman», CBS, 4,84 millions.

12. «S.W.A.T.», CBS, 4,83 millions.

13. «The Neighbourhood», CBS, 4,71 millions.

14. «Blue Bloods», CBS, 4,47 millions.

15. «Holey Moley», ABC, 4,44 millions.

16. «FBI» (mercredi), CBS, 4,42 millions.

17. «FBI: Most Wanted», CBS, 4,4 millions.

18. «Ultimate Tag», Fox, 4,35 millions.

19. «MacGyver», CBS, 4,32 millions.

20. «Tucker Carlson Tonight» (mardi), Fox News, 4,31 millions.

Le nouveau livre «Hunger Games» se vend à plus de 500 000 exemplaires

NEW YORK (AP) – Une décennie après la fin de la série «Hunger Games», les lecteurs étaient clairement prêts à en savoir plus.

«La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents» de Suzanne Collins a vendu plus de 500 000 exemplaires la semaine dernière, même si de nombreuses librairies du pays ont été fermées ou offrent un service limité en raison de la pandémie de coronavirus. Le total comprend l’impression, les livres électroniques et les livres audio, selon l’éditeur de Collins, Scholastic.

NPD BookScan, qui suit environ 85% du marché de l’impression, a rapporté mercredi que «Songbirds and Snakes» était en tête de liste la semaine dernière avec 270 000 exemplaires vendus. Le livre de Collins, une préquelle de ses précédents romans «Hunger Games», est arrivé 10 ans après que l’auteur ait apparemment terminé la série Dystopian avec «Mockingjay». Dans une revue, l’Associated Press a salué le nouveau roman, sorti le 19 mai, comme «fascinant» et a qualifié Collins de «maître de la construction d’un monde fascinant autour de personnages complexes».

L’ouverture de «Songbirds and Snakes» était légèrement plus élevée que les chiffres rapportés pour «Mockingjay» en 2010, lorsque Scholastic a annoncé la première semaine des ventes de plus de 450 000. Les romans de Collins, qui incluent également «The Hunger Games» et «Catching Fire», se sont vendus à plus de 100 millions d’exemplaires dans le monde et sont à la base d’une franchise de films d’un milliard de dollars.