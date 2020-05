CBS All Access adapte le roman de King – / Film

Juste à temps pour une véritable pandémie, voici Le stand! Stephen KingLe livre sur la fin du monde, et ce qui vient après, est à nouveau transformé en mini-série – cette fois sur CBS All Access. James Marsden, Amber Heard, Greg Kinnear, Odessa Young, Whoopi Goldberg, et plus de star dans l’adaptation, et vous pouvez avoir un premier aperçu de certains d’entre eux dans le personnage ci-dessous.

La nouvelle adaptation CBS All Access de Le stand est entré en production avant l’épidémie de coronavirus et se trouve maintenant prêt à arriver dans un monde très différent. Les comparaisons entre notre situation actuelle et le roman de King de 1978 sont devenues monnaie courante, ce qui jette immédiatement une ombre sur cette nouvelle production. « Que quelqu’un veuille ou non le regarder à la suite d’un coronavirus, je ne sais pas », a déclaré King à Vanity Fair. «Le livre se vend …Le stand, le roman se vend, alors… »

Dans le livre de King, une super-grippe biologique – surnommée Captain Trips – tue 99% de la population mondiale. Les survivants ont du mal à faire face aux conséquences tout en essayant de reconstruire la société. Deux côtés distincts surgissent – le «bon» côté, qui veut juste essayer de recommencer, et le «mauvais» côté, qui s’installe à Las Vegas et planifie toutes sortes de chaos.

En plus de cette citation de King, Vanity Fair a un premier aperçu de la mini-série, que vous pouvez voir ci-dessus. La fonction images Whoopi Goldberg comme la mère Abigail, 108 ans, une femme très religieuse qui attire les bons survivants de la peste dans sa ferme rurale. «Elle est très, très juste et très bonne. Mais je me sens vraiment imparfait », a déclaré Goldberg. « Je me bats pour ne pas faire d’elle la nègre magique, car elle est compliquée. »

Sur le côté opposé de la pièce, il y a aussi une image de Alexander Skarsgård comme Randall Flagg, un être surnaturel qui attire à lui les mauvais survivants de la peste à Las Vegas. D’autres images incluent Odessa Young dans le rôle de Frannie Goldsmith, qui découvre qu’elle est enceinte juste avant que la peste n’éclate; Owen Teague dans le rôle de Harold Lauder, un gars peu sûr de lui qui a un énorme béguin pour Frannie; et Nat Wolff en tant que Lloyd Henreid, un détenu qui devient le bras droit de Flagg. Il y a plus d’images sur le lien Vanity Fair, y compris un regard sur Jovan Adepo dans le rôle de Larry Underwood, un musicien qui a une chanson à succès au moment où le virus commence à tuer des gens, et Heather Graham dans le rôle de Rita Blakemoor, une femme solitaire avec laquelle Larry voyage le long du façon.

Josh Boone – qui a été attaché à un nouveau Supporter adaptation depuis quelques années maintenant – réalise le premier épisode, Benjamin Cavell et Taylor Elmore servir de showrunners. « [[Le stand est]sur les questions fondamentales de ce que la société doit à l’individu et de ce que nous nous devons les uns aux autres », a déclaré Cavell. «Au cours des dernières années, cependant, nous avons en quelque sorte tenu pour acquis la structure de la démocratie. Maintenant, une grande partie de cela est arrachée aux montants. Il est intéressant de voir une histoire sur des gens qui la reconstruisent à partir de zéro. «

Aucune date de première pour Le stand n’a pas encore été annoncé, mais il est probable qu’il arrivera cette année.

