Cavani à deux buts inspire la victoire de United à Southampton – Football

Le remplaçant Edinson Cavani a produit une masterclass en seconde période, marquant deux fois et créant un autre but alors que Manchester United ripostait d’un déficit de deux buts pour battre Southampton 3-2 dans un cracker de Premier League dimanche.

United était sous le choc à la mi-temps et James Ward-Prowse de Southampton était sur le point de faire la une des journaux après avoir organisé le premier match de Jan Bednarek, puis marqué un autre coup franc sublime.

Mais l’Uruguayen Cavani a montré pourquoi United l’avait signé du Paris St Germain en octobre, remplaçant Mason Greenwood pour la seconde période avec un effet dévastateur.

Il a choisi Bruno Fernandes à l’heure pour ramener United dans le match, puis a dirigé son équipe à la 74e minute, et s’est finalement penché pour faire signe au vainqueur à la 92e minute, scellant une huitième victoire consécutive en championnat pour son équipe.

United est devenu la première équipe de l’histoire de la Premier League à venir par derrière pour remporter quatre matchs consécutifs à l’extérieur et ils avaient Cavani à remercier pour le revirement spectaculaire sur la côte sud.

« Un grand impact bien sûr », a déclaré le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, à propos de Cavani. «Il est toujours en mouvement, il veut se mettre devant vous et je suis très content de lui.

«Sa soif d’aller au bout des choses est la clé d’un avant-centre. Parfois ça fait mal et parfois non, mais pour marquer, il faut être là-dedans.

L’équipe de Solskjaer n’avait pas mal joué mais a été défaite par deux moments de qualité de Ward-Prowse, l’un des exposants les plus meurtriers en Angleterre.

Ward-Prowse a fouetté un coin avec rapidité et précision pour permettre à Bednarek de jeter un coup d’œil de la tête devant David de Gea à la 23e minute. Puis, 10 minutes plus tard, il a battu le gardien espagnol lui-même avec un coup franc qui s’est glissé à l’intérieur du poteau le plus proche.

De Gea a claqué dans le poteau en essayant de garder ce coup franc et n’a pas pu continuer après la mi-temps avec Dean Henderson le remplaçant.

Mais c’est l’introduction de Cavani qui a prouvé le moment clé.

Cavani a d’abord été lent à monter sur le terrain alors qu’il changeait de chaussures, mais une fois qu’il est entré sur le terrain, United avait l’air dangereux à chaque fois qu’ils attaquaient.

Sa passe à Fernandes était nette et précise, et les Portugais ont eu le temps de prendre une touche avant de battre Alex McCarthy, qui avait effectué un excellent double arrêt en première mi-temps peu de temps après que Southampton ait pris la tête.

Cavani a presque égalisé lorsque sa tête sur le centre d’Aaron Wan-Bissaka a dérivé largement, mais il était sur place à 16 minutes du temps pour détourner le tir dévié de Fernandes devant McCarthy d’un coup de tête.

Southampton attendait un match nul alors que United dominait, mais Cavani n’était pas terminé et s’est penché dans les temps d’arrêt pour rentrer à la maison de Marcus Rashford, avant d’être enterré sous ses coéquipiers en fête.

United est entré dans la moitié supérieure du tableau avec la victoire, jusqu’à septième avec 16 points, un point derrière Southampton, qui a vu sa course de sept matches sans défaite en championnat se terminer.