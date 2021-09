Cauchemar en cuisine : Philippe Etchebest et Mallory Gabsi sont de retour avec une nouvelle saison sur M6

Vous êtes un amateur d’émission culinaire ? Eh bien, bonne nouvelle, car dix ans après la diffusion de ses premiers épisodes « Cauchemar en cuisine » revient sur M6, ce mercredi 8 septembre à 21H05 avec une nouvelle saison. Et d’après ce que nous savons déjà des deux premiers épisodes inédits diffusés durant cette soirée, c’est à Carnoux-en-Provence que Sandrine a fait appel à Philippe Etchebest pour venir en aide au restaurant de son patron, Alexandre. Pour l’occasion, nous avons donc décidé de vous parler de ce qu’il faut savoir sur cette douzième saison de l’émission.

À quoi devons-nous nous attendre ?

Pour le lancement de cette nouvelle saison de « Cauchemar en cuisine », la première partie de l’émission restera inchangée, toujours avec le même concept de la version anglaise et américaine avec Gordon Ramsay. Comme d’habitude, Philippe Etchebest va donc visiter des restaurants en difficulté pour tenter de déterminer l’origine des problèmes en cuisine. Par la suite, il va donner des conseils aux restaurateurs afin d’améliorer leur établissement. Dans la première partie de cette soirée, notre grand chef sera amené à venir en aide au restaurant d’Alexandre à Carnoux-en-Provence en compagnie de Sandrine. Et pour la première fois, tout commence très bien dans l’établissement puisque le chef est agréablement surpris par le concept culinaire très innovant proposé par son propriétaire.

Ouiiiii, un cauchemar en cuisine mercredi prochain! J’adore cette émission. (La majorité de mon expérience pro, c’est en cuisine et un peu de salle) #CauchemarEnCuisine @M6Groupe @M6 #M6 pic.twitter.com/g3UXR4hNFk — #GIOVANNI HAAG PROPAGANDA (Compte Fan) (@Aurelien54c) September 4, 2021

Cependant, l’ambiance change très rapidement et tout part en vrille que ce soit en salle ou en cuisine. Entre les coups de gueule, les produits moisis dans les frigos et les gaffes des employés, Sandrine et Alexandre ne cessent de se rejeter la faute l’un sur l’autre. Et s’ils continuent comme ça, c’est la faillite assurée. Donc, pour qu’Alexandre et Sandrine prennent conscience de ce qui est en train de se passer, le chef a demandé dans un premier temps aux clients du premier service de noter leur déjeuner. Une note qui les aidera à comprendre la gravité de la situation. À la fin de la semaine, le chef Etchebest va visionner les images avec Sandrine et Alexandre pour savoir s’ils ont définitivement ou non la capacité de rouvrir leur restaurant.

Mallory Gabsi entre dans la danse

Eh oui, Mallory Gabsi fera de nouveau partie de cette nouvelle saison puisque notre ancien candidat de Top Chef viendra épauler Philippe Etchebest le temps d’un service pour que les restaurateurs ne s’effondrent pas quand le chef quitte leur établissement. Et nombreux sont les téléspectateurs de M6 qui le connaissent déjà très bien puisque Mallory Gabsi a participé à la onzième saison de Top Chef en 2020. Il faisait partie de la brigade d’Hélène Darroze et a impressionné à l’époque beaucoup d’observateurs en remportant plusieurs épreuves avant de se faire éliminer aux portes de la grande finale.

Quant à son rôle dans cette nouvelle saison de « Cauchemar en cuisine », Mallory Gabsi devra aller aider directement les chefs des restaurants visités par Philippe Etchebest. Pour ce faire, il leur montrera de nouvelles recettes et les aidera aussi au niveau de la décoration. Philippe Etchebest confie avoir choisi Mallory Gabsi pour sa bienveillance et le fait qu’il est très à l’écoute d’autrui. Son rôle auprès des restaurateurs sera donc très technique, mais aussi psychologique puisqu’il devra en même temps leur redonner confiance en eux et en leur cuisine. Comment va-t-il alors s’y prendre cette fois-ci ? Et réussira-t-il à sauver ces restaurants de la fermeture ? La réponse à découvrir ce soir sur M6 à partir de 21H05 dans « Cauchemar en cuisine ».