Cate Blanchett a lancé son propre camée secret

Le Seigneur des Anneaux la trilogie est l’une des trilogies les plus appréciées du cinéma. Actrice Cate Blanchett, qui a joué l’elfe sage et puissant Galadriel, a tellement apprécié son temps sur le plateau qu’elle a lancé son propre caméo au réalisateur Peter Jackson et coproducteur / co-scénariste Fran Walsh. Apparaissant sur Marc Maron Podcast « WTF », la double lauréate d’un Oscar a révélé qu’il n’a fallu que trois semaines pour filmer son rôle. Avec ses scènes tournées, elle a dit à Jackson et Walsh qu’elle voulait également jouer un nain masculin. « Pour moi, c’était super rapide », a déclaré Blanchett. « Il n’y a pas trop de poussins dans l’univers de Tolkien. J’ai tellement aimé et j’ai dit à Peter et Fran qu’ils faisaient une scène de banquet avec beaucoup de nains. J’ai toujours voulu jouer la barbu, alors j’ai demandé eux, « Pourrais-je être votre femme poilue femme quand vous vous déplacez sur la table de banquet des nains? » Bien sûr, je ne pouvais pas parce que le timing avait changé. Mais cela leur prend une éternité. Pour moi, Galadriel, ce n’était que trois semaines. «

Le rôle de Blanchett dans les trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit

Blanchett a joué Galadriel pour la première fois le Seigneur des Anneaux film, La communauté de l’anneau (2001). Elle reprit le rôle de Les deux tours (2002), Retour du roi (2003), et le Hobbit trilogie. Blanchett a fait quelques camées non crédités. Dans Stanley Kubrick’s film final Eyes Wide Shut, sa voix peut être entendue pendant la scène orgie du film. Elle était presque méconnaissable en tant que médecin légiste et de Nicholas Angel (Simon Pegg) petite amie, Janine, dans Hot Fuzz (2007). Sur une scène de crime, Blanchett portait des vêtements de protection bio avec des cheveux recouverts d’une casquette, et son visage était principalement masqué par un masque chirurgical. Ils se séparent quand il arrive pour lui parler. Blanchett ferait-il un bon nain? Elle joue actuellement sur la série FX on Hulu Mme America.

