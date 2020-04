Castle In The Ground, Coronavirus, Explained, Big Fur – / Film

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent vues comme des véhicules permettant de montrer des images, d’expliquer des films ou de montrer ce que les cinéphiles peuvent attendre. Étranger, national, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile attentionné qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous décidons de prendre une habitude de drogue, de bourrer un animal mort et d’essayer de comprendre le coronavirus sans recourir à l’injection de Lysol.

Château dans le sol

Réalisateur Joey Klein n’est pas ici pour faire un film pour vous faire sentir mieux dans la vie.

Henry (Alex Wolff) est un gardien dévoué de sa mère célibataire malade chronique (Neve Campbell). Sa petite amie et son seul système de soutien sont sur le point de partir pour l’université. Ses proches et leurs condoléances obligatoires frustrent plus que le confort. Son seul objectif dans la vie est de soigner sa mère; c’est son seul point de sens; son obsession. Ainsi, lorsque sa mère décède subitement et qu’il se sent largement complice, il est non seulement accablé de chagrin mais irrévocablement sans but. Vaincu maintenant par un nouveau chagrin et une nouvelle culpabilité, il tombe dans un monde de toxicomanie, abusant des restes d’Oxycontin des années 80 de sa mère … La seule personne dans sa vie qui n’apaise pas sa perte est son nouveau voisin subversif ANA (Imogen Poots), qui est de l’autre côté du couloir et essaie de renoncer à sa propre habitude au moment où Henry développe la sienne. Comme ils nouent une amitié improbable basée à parts égales sur la toxicomanie et la commisération, ils deviennent pris au piège dans une situation mortelle impliquant un sac de drogue manquant.

Je vais être honnête quand je dis que je suis ici pour Neve et Alex. Bien que je comprenne que Neve ne sera pas long pour ce monde dans ce film, je suis toujours impressionné par son apparence. Bien sûr, nous avons vu maintes et maintes fois des histoires sur la toxicomanie, et peut-être que son ne bougera pas l’aiguille par rapport aux meilleures. Cependant, à cette époque où les gens se sentent isolés et seuls, tout en étant littéralement isolés et seuls, le message résonne vraiment.

Grande fourrure

Quand il s’agit de sujets intéressants à explorer, le réalisateur Dan Wayne en a trouvé un bon.

Ken Walker est taxidermiste champion du monde. Ken se spécialise dans la recréation d’espèces éteintes et menacées d’extinction à partir d’autres peaux d’animaux, comme son célèbre tigre à dents de sabre et son panda géant. Les animaux sauvages ne sont pas le seul moyen pour Ken de donner une impression réaliste – il était un imitateur professionnel de Roy Orbison. Mais ces jours-ci, sa jolie femme mesure huit pieds de haut et est recouverte de fourrure – sa recréation de «Patty», la femme Bigfoot vue dans ce film tremblant de 1967. BIG FUR est le portrait ironique d’un artiste-héros excentrique, avec une conviction inébranlable qu’il finira par trouver le véritable amour. Ou la validation poilue de 800 livres de la quête de sa vie.

Ceci est un documentaire dans la veine de Trekkies ou même Film américain. Il ne s’agit pas tant de l’objectif de ce taxidermiste de créer son opus mais plutôt de l’existence de ce type et de la façon dont son caractère unique peut s’appliquer à nous tous. Un tel fan de ces films sous le radar et à faible enjeu.

Coronavirus, expliqué

En 2020, le monde a changé. Cette série d’actualités examine la pandémie de coronavirus, les efforts pour la combattre et les moyens de gérer son bilan de santé mentale.

Je pense que le titre dit tout. Au cas où quelqu’un aurait besoin de l’entendre, il y a beaucoup de désinformation en ce moment. De nombreux dirigeants, dont l’actuel président, ont malheureusement et abjectement manqué à leurs devoirs d’aider ceux qu’ils prétendent servir. Vous feriez mieux de suivre des sources qui ne transforment pas cela en un jeu-concours médiatique, et des bandes-annonces comme celle-ci offrent au moins un léger réconfort que certaines personnes cherchent à aider davantage qu’elles n’essaient de raviver la peur.

