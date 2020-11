Casting Star Trek: le redémarrage de la prochaine génération

En ce qui concerne le passage inévitable du temps, la résistance est vaine. Les gens vieillissent. Les choses sont oubliées. Et les franchises sont redémarrées.

Star Trek: The Next Generation a maintenant plus de 30 ans, dont les fans se souviennent affectueusement, mais relativement stagnant sinon, dérivant dans le vide médiatique comme un navire sans électricité. Dans une culture pleine de super-héros, de Star Wars et de comédies d’action étrangement peu drôles, il semble y avoir peu de place pour une petite émission de science-fiction intelligente.

Pourtant, la faim est là. Avec le succès de la nouvelle série Star Trek: Discovery, il y a des preuves claires que Star Trek peut survivre dans ce nouveau monde courageux, et quel meilleur moyen qu’un redémarrage pour faire avancer la prochaine génération d’explorateurs de Starfleet? Euh, la prochaine génération NEXT, c’est.

Et tout comme le TNG original, tout redémarrage vivra ou mourra probablement en raison de la qualité des personnages. L’équipage de Bridge sur TNG était mémorable et sympathique, avec des intrigues intéressantes plus axées sur l’exploration d’autres cultures que sur l’explosion de créatures CGI.

Et pour représenter les meilleurs personnages, vous avez besoin des meilleurs acteurs.

Alors passons audacieusement à travers ces choix de casting ensemble, dans l’espoir que cette fois, celui qui joue Riker puisse s’asseoir correctement sur des chaises.