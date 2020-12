Casting du film Chinatown de Ben Affleck

Ben Affleck est sur le point de réaliser une adaptation récemment annoncée de The Big Goodbye: Chinatown and the Last Years of Hollywood, le livre de Sam Wasson relatant la production de l’emblématique noir de Roman Polanski, Chinatown.

Le film de Polanski est souvent considéré comme un film qui annonçait la fin d’une ère pour Hollywood, l’un des derniers vrais films noirs jamais produits. Le film lui-même est largement reconnu comme l’un des plus grands films jamais réalisés, de son brillant scénario original à la pléthore de performances fantastiques jonchées tout au long, mais le tournage est arrivé à un moment troublant pour beaucoup de ses stars.

Le livre de Wasson examine à la fois la production de ce film bien-aimé et les intrigues secondaires intrigantes dans lesquelles beaucoup de ses principaux acteurs se sont retrouvés dans la boue pendant son tournage. Du tourbillon de Jack Nicholson et finalement de la romance vouée à l’échec avec Anjelica Huston au retour de Roman Polanski à Los Angeles après le meurtre brutal de sa femme et de son enfant à naître, les événements entourant la production de Chinatown en font une lecture convaincante et pourraient faire un film encore plus convaincant.

Tout comme le film original était célèbre pour sa brillante distribution d’ensemble. Le regard approfondi d’Affleck sur les coulisses de la vie des stars emblématiques de l’époque pourrait s’élever ou tomber sur ses acteurs. Voici un aperçu de quelques stars potentielles pour jouer les stars.