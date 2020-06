Casque anti-bruit pliable super cool

Les écouteurs pliables HD 350 de Sennheiser sont à la hauteur de la réputation de la marque allemande pour un son et un confort supérieurs en ce qui concerne les écouteurs.

Disponibles en blanc et en noir, les derniers écouteurs Sennheiser sont faciles à utiliser et la fonction de suppression du bruit vous permet de profiter de votre musique ou d’écouter des podcasts sans être distrait par des colocataires ou des membres de la famille partageant vos quatre murs.

Et cela a été très pratique pendant cette période d’isolement où vous voulez vous immerger dans un monde différent. Regardons les choses en face, écouter de la musique de haute qualité nous donne toute raison.

Une autre attraction est la conception dynamique mais simple. Les écouteurs se plient magnifiquement et lorsqu’ils sont pliés, comme ci-dessous, l’alimentation se coupe automatiquement. Donc, une astuce consiste à prendre l’habitude de les replier à chaque fois que vous avez fini de les utiliser et de cette façon, vous ne risquez pas de vider le courant trop rapidement.

Ergonomiquement bien conçu aussi. Cela signifie que vous pouvez porter le casque pendant de longues périodes, car les écouteurs sont doux et bien rembourrés, mais restent légers à porter.

Les écouteurs Sennheiser HD 350BT sont confortables à porter pendant de longues périodes

Le HD 350BT est parfait pour votre expérience sonore de tous les jours en raison de la combinaison du sans fil, de la bonne autonomie de la batterie et des avantages d’un accès instantané à l’assistant vocal.

La batterie du Sennheiser HD 350 dure 30 heures et vous pouvez la recharger rapidement via un USB-C.

Les boutons des oreillettes permettent une interaction vocale avec Siri ou Google Assistant d’une simple pression, tandis que les autres boutons permettent un contrôle facile de la musique ou des appels. Et vous pouvez personnaliser votre propre écoute avec des basses plus hautes ou plus basses, par exemple, en utilisant l’application Sennheiser.

Le Sennheiser HD 350BT est disponible pour le prix public conseillé de 199,95 $ AU