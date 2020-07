Casemaker Totallee propose des protecteurs d’écran gratuits pour les appareils Pixels, iPhones et Galaxy

Il y a des offres, puis il y a des vols, et cette offre du fabricant de caisses Totallee fait carrément partie de cette dernière catégorie. Si vous possédez l’un de ces modèles de smartphones populaires, vous pouvez obtenir un protecteur d’écran en verre gratuitement.

La marque Totallee est surtout connue pour sa gamme d’étuis minces pour smartphone, mais elle propose également une gamme plus large d’accessoires, y compris un certain nombre de protecteurs d’écran en verre trempé. Ces protecteurs coûtent généralement 29 $ chacun ou 43 $ pour un paquet de deux, mais le code de coupon SÉCURITÉ vous obtiendrez 29 $ de rabais sur le pack simple ou double, ce qui vous permettra d’obtenir gratuitement votre seul protecteur – il vous suffit de payer les frais d’expédition.

La promotion à durée limitée se déroulera jusqu’au 31/07/20, ou jusqu’à épuisement des stocks, et elle couvre tous les protecteurs d’écran actuellement proposés sur le site de Totallee. Cela comprend tous les principaux iPhone depuis 2017, à l’exception de la série SE, à savoir les séries iPhone 11, XS, XR et X, ainsi que les familles Pixel 3, 3a et 4, et le populaire et compact Galaxy S10e.

Cela couvre en fait une grande partie des appareils les plus populaires de ces dernières années. Étant donné que le protecteur est également livré avec une garantie de 30 jours et une garantie de deux ans, c’est une excellente occasion de donner à votre téléphone une couche de protection supplémentaire.

Découvrez l’offre ici