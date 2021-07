Case Sensitive sur Chérie 25 : Faux Semblants pour la série policière façon thriller psychologique

Un an après l’adaptation en deux parties du roman Les Monstres de Sally de Sophie Hannah, acclamée pour le rôle de DS Charlie Zailer joué par Olivia Williams, mais aussi pour les invraisemblances complexes de l’intrigue, Case Sensitive est de retour pour une deuxième “série” : une nouvelle reprise en deux épisodes d’un roman de Sophie Hannah qui persiste à porter le nom de la série, sans signification et trop dur à dire, mais qui conserve heureusement tous les éléments qui l’ont rendue agréable la première fois. C’est le premier épisode de Case Sensitive que nous propose ce soir, lundi 26 juillet à 21h05 Chérie 25.

L’intrigue est également beaucoup plus simple, bien que l’on puisse se demander si elle est aussi crédible que celle du sergent grincheux et morose et de son subordonné tout aussi grincheux et morose (le commissaire Simon Waterhouse, joué par Darren Boyd).

Dans Faux Semblants, on voit Zailer se défouler sur son patron grincheux et morose, l’inspecteur Proust (Peter Wight), lors d’un cours de kickboxing, où elle frappe par inadvertance le professeur de musique Ruth (Eva Birthwhistle) dans les côtes.

Vous devez me laisser vous offrir un café. C’est la dernière chose que je puisse faire après vous avoir disloqué la mâchoire”.

Nous apprenons que Ruth a été demandée en mariage par son nouveau petit ami, le pianiste de génie capricieux Aiden (Theo James, de Bedlam), mais il a aussi mystérieusement avoué à moitié avoir blessé quelqu’un et elle veut savoir ce qui s’est passé. L’amical Charlie, qui donne des coups de menton, pourrait-il suggérer quelque chose ? Zailer recommande d’en parler officiellement à la police, mais lorsque Ruth refuse, son nouvel ami flic s’y intéresse. Un Old Bill Google (ou quel que soit le nom qu’on lui donne) et un malentendu plus tard, Zailer retrouve le mari de Ruth poignardé à mort.

Bien sûr, il s’agirait d’un épisode de The Bill datant de 1988 s’il n’y avait pas des problèmes personnels à gérer en plus du crime lui-même, et la gêne qui a persisté après que Zailer et Waterhouse se soient littéralement embrassés l’année dernière (quelque chose que Morse et Lewis n’ont jamais eu à gérer ; du moins, pas que nous ayons vu) demeure.

La déconfiture est aggravée par le fait que le séduisant nouveau membre de l’équipe, DC Williams (Christina Chong de Doctor Who), attire l’attention de Waterhouse et que les choses ne sont guère améliorées par DC Sellers (Ralph Ineson). Je parie qu’il l’aura baisée d’ici la fin de la semaine”, lance le seul flic de l’équipe qui ne soit pas un tant soit peu grognon ou morose. Les fans d’un laddishishish daté, apprécieront le tablier qu’il porte pour fêter son anniversaire ; ceux qui ne le font pas préféreront probablement sa réponse stupéfaite au cadeau inattendu que Zailer lui offre.

Olivia Williams est excellente dans tous les rôles qu’elle joue (aussi petits soient-ils) ; elle était même bonne dans Les Allumés dans le rôle de la cycliste renversée par Mike dans sa camionnette : Il y a eu un accident… quelqu’un a été blessé… une dame”) et Charlie Zailer est agréablement doloriste, compliqué, imprévisible et mélancolique.

Parmi la pénurie de femmes détectives intéressantes à l’écran dans l’ère post-Prime Suspect, elle est rafraîchissante et convaincante. Darren Boyd est aussi solide que son personnage l’est (la première scène où l’on voit Waterhouse rire avec Amber Williams nous amène à nous demander s’il n’a pas un frère jumeau ou un trouble de la personnalité multiple) et la majorité du reste du casting est soit acariâtre et convaincante, soit pernicieuse et persuasive. Seul Alan Westaway, dans le rôle du propriétaire improbable d’un pub encore plus improbable, ne parvient pas à convaincre.

Case Sensitive est construit avec la même précision glaciale que les meilleurs drames policiers au fil des ans, et avec plus qu’assez de matière pour faire une série complète, c’est une surprise – et, pour être honnête, une déception – que cette série consiste en un maigre deux épisodes. On aimerait en voir plus.

L’épisode 1 Faux Semblants est diffusé ce lundi 26 juillet à 21h05 sur Chérie 25.