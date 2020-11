Cas Spigen: un guide de l’acheteur

Les smartphones sont plus populaires que jamais et continuent à être plus avancés en termes de matériel et de fonctionnalités. Malheureusement, cela signifie également qu’ils sont également plus chers que jamais, en particulier dans l’espace phare. Il est avantageux d’avoir un bon étui ou une bonne couverture pour vous assurer que votre investissement est protégé. Spigen Les étuis sont parmi les meilleurs pour offrir une protection complète à vos appareils. Voici ce que vous devez savoir.

Pourquoi choisir Spigen?

Spigen a fait ses débuts en 2004 en Corée du Sud, sous le nom de SGP Korea. En 2008, elle a lancé sa division aux États-Unis, sous le nom de Spigen. Le nom vient de la combinaison de deux mots allemands: «spiegel», qui signifie «miroir», et «gen», qui signifie «gène».

Depuis son lancement aux États-Unis, Spigen est devenu l’un des fabricants d’étuis pour smartphones les plus populaires au monde. Il fabrique également des chargeurs de téléphone filaires et sans fil, des supports de téléphone, des supports de vélo et même un haut-parleur sans fil. Cependant, les coques de téléphone de la société sont son produit le plus populaire, à la fois en raison de leur design et de leur prix abordable.

Spigen prend en charge un nombre impressionnant de smartphones. Vous obtiendrez facilement des étuis pour chaque version majeure de smartphone. La société publie également des étuis pour les favoris régionaux comme le OnePlus Nord et d’autres. Vous trouverez également des étuis Spigen pour un bon nombre de joueurs de milieu de gamme et d’appareils d’entrée de gamme, même si la variété de types de cas est limitée. Les étuis Spigen font également partie des options les plus abordables, la plupart se situant entre 10 et 20 dollars.

De quel type d’étui Spigen ai-je besoin?

L’avantage de Spigen est qu’il vend des coques de téléphone pour toutes les catégories. Vous pouvez obtenir des étuis minces et clairs pour montrer le design du téléphone, des étuis qui offrent une protection solide sans ajouter d’épaisseur ou de volume, ou des étuis entièrement robustes lorsque vous avez besoin de cette sécurité supplémentaire.

De quel type de protection avez-vous besoin? Comme nous l’avons mentionné, les étuis Spigen offrent une large gamme de protection. Vous pouvez passer des coques de téléphone minces et transparentes aux étuis entièrement robustes. Les cas hybrides de Spigen offrent un excellent compromis entre les deux.

Avez-vous besoin de modules complémentaires? En fonction de l'appareil, Spigen propose également des étuis contenant des fonctionnalités supplémentaires utiles. Certains étuis Spigen sont également conçus avec une béquille intégrée, permettant au téléphone de rester debout sur une surface plane pour la visualisation des médias. D'autres ont une poche coulissante intégrée à l'arrière où vous pouvez mettre de l'argent ou des cartes de crédit / débit. Il existe également des étuis avec un dos conçu pour se fixer à un support de vélo ou de téléphone de voiture, mais ce n'est pas un achat essentiel pour chaque acheteur.

Dessins et coloris: Alors que certains modèles de boîtiers Spigen ont différentes couleurs, d'autres sont limités à des choix de couleurs plus foncées. Les conceptions incluent des motifs et des textures attrayants, et bien sûr, vous avez le choix de l'épaisseur ou de l'encombrement du boîtier.

Le meilleur étui Spigen dans l’ensemble: Rugged Armor

La conception du boîtier Spigen Rugged Armor offre un équilibre parfait entre un design fin et léger et une protection solide. Il utilise la technologie du coussin d’air et un motif de toile d’araignée à l’intérieur pour empêcher le téléphone d’être endommagé après une chute de quelques pieds. L’étui recouvre également les boutons du téléphone avec des boutons extérieurs de protection et utilise une lèvre surélevée autour de l’écran pour l’empêcher de se rayer.

Dans l’ensemble, l’étui Spigen Rugged Armor est suffisamment mince pour ne pas rendre votre téléphone trop volumineux, mais il offre toujours une excellente protection contre les accidents. Vous devriez pouvoir acheter l’étui Rugged Armor pour la plupart des principaux smartphones. Consultez la liste ci-dessous.

Obtenez l’armure robuste Spigen pour:

Autres

Meilleur boîtier mince: Spigen Thin Fit

L’étui Spigen Thin Fit a, comme son nom l’indique, un design fin, qui maintient également votre smartphone mince. Ce n’est pas l’étui le plus protecteur que Spigen a à offrir, ce n’est donc pas un excellent choix pour ceux qui sont particulièrement maladroits. Le haut et le bas du téléphone sont ouverts et les boutons sont découverts. Cependant, vous bénéficiez d’une protection des coins avec la technologie à coussin d’air pour protéger le téléphone des petites gouttes.

Obtenez le Spigen Thin Fit pour:

Mention honorable: Spigen Liquid Air Armor

Le Spigen Liquid Air Armor a également un design fin et léger, mais avec un motif géométrique à l’arrière conçu pour donner aux utilisateurs une meilleure adhérence. Il offre également une meilleure protection que le Thin Fit avec des boutons et des côtés recouverts.

Obtenez le Spigen Liquid Air Armor pour:

Meilleur cas clair: Spigen Ultra Hybrid

L’étui transparent Spigen Ultra Hybrid est fait pour montrer votre smartphone. Le dos est complètement transparent et vous permet de montrer le design du téléphone. Il offre également une protection solide grâce à son pare-chocs en TPU et à son dos en polycarbonate dur.

L’étui recouvre les boutons du smartphone pour une protection supplémentaire. Il comprend même des cadres surélevés pour les caméras arrière et l’écran pour les protéger des rayures. Le pare-chocs est disponible en plusieurs couleurs, les acheteurs ont donc une variété de choix.

Obtenez le Spigen Ultra Hybrid pour:

Mention honorable: Spigen Liquid Crystal

Cet étui transparent est fait d’un design TPU plus flexible. Il est plus fin, plus léger et plus facile à installer que l’Ultra Hybrid, mais n’offre pas beaucoup de protection. Il existe également une version scintillante qui ajoute plus de bling à votre téléphone.

Obtenez le cristal liquide Spigen pour:

Google

Meilleur cas hybride: Spigen Neo Hybrid

La coque Spigen Neo Hybrid est une coque à deux couches qui combine une coque en TPU, avec un dos texturé et une coque en polycarbonate. Le résultat offre une protection solide, même si le boîtier est assez fin et léger. Le pare-chocs en PC et le dos texturé donnent un beau design et constituent l’un des étuis Spigen les plus élégants que vous puissiez obtenir.

Le Neo Hybrid n’est pas disponible pour autant d’appareils que le Rugged Armor et est un peu plus cher que ce dernier. Cependant, si vous recherchez un étui à la mode avec une excellente protection, c’est le cas pour vous.

Obtenez le Spigen Neo Hybrid pour:

Meilleur étui portefeuille: Spigen Slim Armor CS

L’étui Spigen Slim Armor CS comprend un fente à l’arrière du téléphone. Il est conçu pour contenir jusqu’à deux cartes de crédit ou de débit lorsqu’il est fermé et une petite quantité de papier-monnaie. En plus de cette fonctionnalité, le boîtier a également une conception à double couche, avec un s flexibleIntérieur en TPU absorbant les jarrets et extérieur en polycarbonate dur.

Même avec cette conception, c’est un étui relativement mince, ce qui ne signifie pas beaucoup de volume pour vos poches. Un étui comme le Slim Armor CS est une excellente alternative pour tous ceux qui ne veulent pas d’un étui portefeuille traditionnel. Malheureusement, cette coque Spigen n’est pas disponible pour de nombreux smartphones.

Obtenez le Spigen Slim Armor CS pour:

Meilleur étui robuste: Spigen Tough Armor

L’étui Spigen Tough Armor est l’un des étuis les plus robustes jamais conçus pour un smartphone. Non seulement il est composé de deux couches (un flexible Intérieur en TPU et coque extérieure en PC dur), mais il comprend également des inserts en mousse supplémentaires. Ils sont placés à l’intérieur de l’intérieur du TPU pour un degré supplémentaire d’absorption des chocs lorsque le téléphone tombe au sol.

Le résultat est que le boîtier répond à la haute certification MIL-STD 810G-516.6 pour la protection antichute. En plus de cela, l’arrière comprend une béquille intégrée afin que vous puissiez installer votre téléphone sur une surface plane et regarder des médias sans avoir à le tenir. Si vous voulez autant de protection que possible de votre étui Spigen, le Tough Armor est celui qu’il vous faut.

Obtenez l’armure Spigen Tough pour:

Questions fréquemment posées

Q: Les boîtiers Spigen sont-ils étanches?

R: Les boîtiers Spigen Tough Armor sont classés MIL-STD-810G 516.6 pour la protection contre les chutes, mais ils ne sont pas étanches. Il n’est pas livré avec des couvercles de ports pour assurer une étanchéité complète si vous laissez tomber le téléphone dans une piscine.

Q: Puis-je utiliser un étui Spigen avec des protecteurs d’écran?

R: Les étuis Spigen sont conçus pour s’adapter précisément à votre téléphone et certains d’entre eux ont une lèvre surélevée qui entoure l’écran du téléphone. Il est possible que cette fonctionnalité ne fonctionne pas avec certains protecteurs d’écran. Vous devrez vous assurer que les deux accessoires sont compatibles avant de faire un achat.

Q: HComment nettoyer et désinfecter un étui?

L’utilisation de lingettes spéciales ou d’un chiffon en microfibre est généralement un bon moyen de garder votre téléphone et sa coque désinfectés. Pour plus de détails, consultez notre guide pour bien nettoyer votre téléphone.

Q: Comment puis-je empêcher un boîtier transparent de jaunir?

R: Au fil du temps, les boîtiers clairs comme le Spigen Ultra Hybrid ou le Liquid Crystal deviennent parfois un peu jaunes. Heureusement, les nettoyer n’est pas difficile. Vous voudrez utiliser un mélange d’eau tiède et une goutte ou deux de savon à vaisselle. À partir de là, vous pouvez utiliser une brosse à dents pour frotter la solution sur le boîtier. Assurez-vous de le laisser sécher à l’air pendant quelques heures avant de le remettre en place. Gardez à l’esprit que le processus peut ne pas faire beaucoup de différence si l’étui est très usé.

Q: Quelle est la période de garantie d’un boîtier Spigen?

R: Spigen offre une garantie de deux ans pour ses boîtiers.

Q: Spigen est-il livré dans le monde entier?

R: Vous pouvez passer des commandes sur le site Web de Spigen partout dans le monde. Les cas Spigen sont également probablement disponibles sur votre site Amazon.