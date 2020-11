Carragher salue l’homme de Leeds de 17 millions de livres sterling qui était «  exceptionnel dès la première minute  » hier soir – .

in

Jamie Carragher a fait l’éloge de Raphinha, lors de la couverture par Sky Sports de la victoire de Leeds à Everton, et a affirmé qu’il était «exceptionnel dès la première minute» à Goodison Park.

Comme avec Leeds, avant que Raphinha ne tire à la maison, cela s’est avéré être une rencontre assez divertissante dans le Merseyside, sans qu’un but soit marqué et que l’équipe à l’extérieur crée la majeure partie des chances.

Mais l’attitude incessante de Leeds était trop difficile à gérer pour l’équipe locale, qui n’a pas pu empêcher Raphinha de percer son tir à longue distance, ce à quoi Jordan Pickford ne pouvait rien faire.

Carragher a été impressionné par ce qu’il a vu de la signature estivale de 17 millions de livres sterling de Leeds [BBC Sport] lors de son passage de commentaire pour Sky.

«Eh bien, il a été exceptionnel dès la première minute», a déclaré Carragher. «Il ne veut pas tirer [initially for his goal], il ouvre réellement et cherche un laissez-passer.

«Mais il n’y en a pas un là-bas et il pense que« vous savez ce que nous allons faire ». Encore une fois, Leeds a été très bon dans des situations comme celle-ci toute la journée. Zones étroites, en sortir et très bon football.

«Comme je l’ai dit, il avait l’air vraiment dangereux dès la première minute. Il a attaqué le but de Pickford dès le début.

Peu d’équipes de championnat gagnent une promotion sur la terre promise et ressemblent à des professionnels chevronnés qui se battent pour l’Europe.

Mais c’est exactement ce que Leeds affiche depuis qu’ils ont mis les pieds dans la cour arrière des champions le jour de l’ouverture de la campagne.

C’est assez rafraîchissant de voir Marcelo Bielsa aux yeux d’aigle et très exigeant, mais ce n’est pas non plus surprenant pour les supporters qui ont vu les géants du Yorkshire le déchirer semaine après semaine dans le championnat.

