Carragher fait des aveux honnêtes sur la défense de Liverpool après un clean sheet contre Atalanta – .

Photo par Emilio Andreoli / Getty Images

Jamie Carragher admis sur CBS (11/03/20 à 22h30) qu’il pensait que Liverpool concéderait «deux buts» contre l’Atalanta en Ligue des champions mardi soir.

Au lieu de cela, les hommes de Jurgen Klopp ont fait une émeute dans le dernier tiers en marquant cinq buts et en obtenant leur troisième feuille blanche dans la compétition.

C’était le spectacle Diogo Jota à Bergame, avec la signature estivale de Liverpool montrant au monde pourquoi il avait été acheté par les champions d’Angleterre, alors qu’il réalisait un triplé assez brillant.

Et si le «Big 6» quittait la Premier League? PARTIE 3 – Expérience Football Manager 2020

mariée

723968

Et si le «Big 6» quittait la Premier League? PARTIE 3 – Expérience Football Manager 2020

/static/uploads/2020/10/670564_t_1604072854.jpg

670564

centre

Carragher a partagé ses réflexions sur la défense de Liverpool en Italie et a estimé qu’ils feraient face à plus de problèmes qu’eux, mais il a également précisé que ce sont les équipes « plus directes », telles que Sheffield United, West Ham et Aston Villa, qui leur causent le plus gros problèmes à l’arrière.

« Je pensais que ce serait très difficile de garder une feuille blanche et peut-être même de garder Atalanta à deux buts », a déclaré Carragher. «Mais Liverpool était très clinique. C’est Liverpool à son meilleur.

«Il y avait une grande inquiétude quand Virgil van Dijk était hors de l’équipe et comment Liverpool allait réagir. Je ne pense pas que ce soit dans ces types de matchs que Liverpool aurait du mal défensivement en tant que tel. Je pense que ce qui leur manque, Van Dijk, c’est lorsque les équipes sont plus directes et les équipes qui ont beaucoup de coups arrêtés.

«Normalement, vous n’obtenez pas grand-chose en Ligue des champions, c’est plus la moitié inférieure de la Premier League. Donc, Sheffield United a donné des problèmes à Liverpool. West Ham le week-end. Et avant cela, vous aviez le jeu Aston Villa même si Van Dijk jouait. Ils sont allés très directement et je pense que cela peut poser des problèmes à Liverpool.

Photo par Emilio Andreoli / Getty Images

Alors que l’attaque de Liverpool volera à juste titre la vedette en raison de la nature destructrice dans laquelle ils ont déchiré l’équipe de Serie A, leur défense doit toujours être applaudie.

De Nat Phillips à Rhys Williams, les produits de l’académie de Liverpool s’intensifient lorsque les clubs en ont le plus besoin, car Williams en Italie et Phillips ce week-end ont été exceptionnels.

Il est maintenant temps de se concentrer sur le week-end et d’affronter Manchester City, qui a apparemment eu ses propres problèmes cette saison également.

Dans d’autres nouvelles, un expert de Sky pense que l’adolescent de Leeds United « va être un joueur »

Partager : Tweet