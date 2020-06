Carottes et santé : L’ingrédient secret pour voir dans le noir ?

Autrement dit, oui et non. Les carottes contiennent de la vitamine A, autrement connue sous le nom de rétinol (et ces étymologistes de vous feront déjà le lien entre «rétinol» et «rétine» ici).

Qu’est-ce que le rétinol ?

Le rétinol est ce dont votre corps a besoin pour synthétiser la rhodopsine.

C’est le pigment dans vos yeux qui fonctionne dans des situations de faible luminosité et vous permet ainsi de mieux voir dans l’obscurité.

Si vous aviez une carence en vitamine A ou en rétinol, alors manger une cargaison de carottes serait un excellent moyen de redresser la situation, mais seulement au point d’une personne normale en bonne santé.

De même, manger des carottes pour une personne en bonne santé ne provoquerait qu’un tel gain infinitésimal en vision nocturne.

Ça ne vaudrait pas la peine de manger des carottes comme votre Bugs Bunny.

D’où vient exactement ce «fait» ?

Est-ce une rumeur qui pousse les enfants à manger leurs légumes? Ou s’agit-il d’une information sincère sur la santé publique?

Et bien non. Comme beaucoup d’autres rumeurs, c’était de la propagande gouvernementale. Eh bien, un pas de plus en fait, c’était temps de guerre propagande gouvernementale.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, la bataille d’Angleterre se déroulait au-dessus du Royaume-Uni et la Luftwaffe bombardait l’enfer vivant des villes britanniques.

Chaque nuit, sous le couvert de l’obscurité, le bruit des moteurs de bombardiers traversait le canal, déterminé à bombarder les Britanniques pour se soumettre.

Cependant, une nouvelle invention (ish) connue sous le nom de radar aidait les Britanniques à détecter la Luftwaffe entrante et à brouiller leurs combattants de la RAF à temps pour des interceptions efficaces.

Ne voulant pas que les Allemands prennent le temps, le ministère de l’Air a publié de nombreux communiqués de presse annonçant que leurs pilotes mangeaient beaucoup de carottes pour les aider à avoir une vision nocturne exceptionnelle.

Il a été un tel succès que non seulement ils ont trompé le haut commandement allemand, mais ils ont également réussi à tromper le peuple britannique et c’est de là que vient le vieux conte des épouses.