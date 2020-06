Caroline Wilson déchaîne l’amertume de Sam Newman sur le geste Black Lives Matter des stars de l’AFL

La célèbre chroniqueuse de l’AFL, Caroline Wilson, a déchaîné le grand Sam Newman de Geelong pour avoir affirmé que les joueurs avaient été obligés de s’agenouiller avant les matchs du deuxième tour.

Chaque équipe a décidé de s’agenouiller en solidarité avec la communauté autochtone sur un front uni contre le racisme en Australie, mais Newman a critiqué la loi sur Twitter, affirmant que les joueurs ne savaient pas pourquoi ils se mettaient à genoux.

« Si vous allez vous agenouiller, sachez POURQUOI vous vous agenouillez. Arrêtez le lissage. Ce sont des taureaux – t », a tweeté Newman.

Cependant, Wilson a pris ombrage avec les commentaires de Newman, disant qu’il n’y avait rien de politique dans le mouvement de l’AFL et de ses joueurs.

« Sam Newman a déclaré que les footballeurs de l’AFL qui se sont mis à genoux pour dire que la vie des Noirs importait étaient entrain de diviser », a-t-elle déclaré. Footy Classified.

« Il a dit que la plupart des joueurs ne comprenaient pas pourquoi ils étaient à genoux et avaient été intimidés.

Les joueurs de Collingwood et de Richmond prennent un genou dans le cadre du mouvement mondial Black Lives Matter (Getty)

« Pour ce que ça vaut, je ne pensais pas que c’était politique, je pensais que c’était social et un mouvement uni et c’était un mouvement qui réunissait tous les joueurs, noir et blanc, et représentait une confrérie que Newman ne comprenait pas et a donc essayé à minimiser.

« Sam, vous avez une histoire terrible dans le domaine des relations raciales, et vous l’avez fait à nouveau, déclenchant une série de diatribes amères et qui divisent.

« Quel malheureux timing que le Sunday Footy Show a décidé de vous ramener cette semaine et de vous dépeindre comme la vénérable perle de football après avoir déclenché tant d’amertume. »